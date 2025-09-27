З настанням перших осінніх холодів, інфлюенсерка замість сорочки чи жакета одягнула вкорочений тренчкот, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ельзи Госк.

Тренч має вигляд куртки, але головною відмінністю є пояс, який потрібно зав’язувати на талії та матеріал.

Як стильно одягнутися в тренч?

Ельза Госк постала перед камерою в стильному вбранні, захопивши увагу багатьох модниць. Білявка є однією з найпопулярніших шведських моделей. Дівчину називають справжньою іконою стилю серед всіх "ангелів" Victoria's Secret, оскільки вона щодня вміло демонструє свій смак в одязі.

Новий образ Ельзи Госк ідеально підійде для осінніх днів. Зручний аутфіт кожна дівчина зможе повторити для повсякденних прогулянок.

На серії кадрів дівчина позувала у світло-коричневому вкороченому тренчі, який поєднала з темно-коричневими лосинами. Цієї осені досить популярними є коричневі кросівки, тож Ельза одягнула їх в тон до тренча.

Білявка розпустила волосся, залишивши свої природні кучері, довершила вихід сонцезахисними окулярами та великою дорожньою сумкою в темному коричневому відтінку.

Видання Vogue British зазначило, що коричневі кросівки стали головним трендом 2025 року. Саме цей колір витіснив усі інші з головних позицій. Коричневі кросівки стали чудовою альтернативою класичним білим кросівкам й перетворилися на головний символ сезону.

Який ще верхній одяг буде в моді восени?