С наступлением первых осенних холодов, инфлюенсерка вместо рубашки или жакета надела укороченный тренчкот, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Эльзы Госк.

Читайте также Сдержанный шик: королева Рания показывает, как носить черную одежду после 50 лет

Тренч имеет вид куртки, но главным отличием является пояс, который нужно завязывать на талии и материал.

Как стильно одеться в тренч?

Эльза Хоск предстала перед камерой в стильном наряде, захватив внимание многих модниц. Блондинка является одной из самых популярных шведских моделей. Девушку называют настоящей иконой стиля среди всех "ангелов" Victoria's Secret, поскольку она ежедневно умело демонстрирует свой вкус в одежде.

Новый образ Эльзы Хоск идеально подойдет для осенних дней. Удобный аутфит каждая девушка сможет повторить для повседневных прогулок.

На серии кадров девушка позировала в светло-коричневом укороченном тренче, который соединила с темно-коричневыми лосинами. Этой осенью достаточно популярны коричневые кроссовки, поэтому Эльза надела их в тон к тренчу.

Блондинка распустила волосы, оставив свои естественные кудри, довершила выход солнцезащитными очками и большой дорожной сумкой в темном коричневом оттенке.

Издание Vogue British отметило, что коричневые кроссовки стали главным трендом 2025 года. Именно этот цвет вытеснил все остальные с главных позиций. Коричневые кроссовки стали отличной альтернативой классическим белым кроссовкам и превратились в главный символ сезона.

Какая еще верхняя одежда будет в моде осенью?