У моду повертаються короткі шуби: з чим їх носити, щоб ефектно виглядати

З приходом зимового періоду, шуба починає активно входити в гардероби модниць. Якщо попередні сезони актуальною була довга шуба, то цього року на перший план виходить короткий варіант, який має неймовірно стильний вигляд.

Образ з шубою вже встигла показати українська блогерка Аліна Френдій, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку інфлюенсерки. Модниця продемонструвала цікавий look, який вартий уваги перед початком зими.

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Коротка шуба знову у моді

Аутфіти з короткими шубами досить стрімко поширюється в інстаграм-просторі. Європейські модниці все активніше почали приміряти на собі короткі шуби, які є гарною альтернативою звичним нам довгим шубам тедді.

Плюс такого верхнього одягу в тому, що поєднувати його можна практично з усім: базовими светрами, стильними блузами, повсякденними джинсами, штанами палаццо та усіляким взуттям – від черевиків челсі до уггів та красивих чобіт на підборах.

Зимову пору без шуби складно уявити, тож цей позачасовий елемент ніколи не вийде з моди. Час від часу змінюються лише фасони та кольори. Моветоном вважаються лише шуби з натурального хутра, тому варто робити ставку лише на ті вироби, для створення яких не постраждала жодна тварина.

Цього року шуби баранчики трішки відійшли на другий план, а першість зайняли короткі шубки з довгим ворсом. Такий модний варіант на собі продемонструвала засновниця бренду COOSH Аліна Френдій.

Модниця одягнула чорний лонгслів, який поєднала з лосинами та чоботами до колін на низьких підборах від бренду Jil Sander. Зверху вона одягнула коричневу шубу, яка має неймовірний вигляд в поєднанні з базовими речима в чорному кольорі. Щоб додати аутфіту нотки вишуканості, Аліна довершила look знаменитою сумкою Kelly від Hermes та коричневими сонцезахисними окулярами.

Як альтернативу саме такій шубі, можна обирати світлі варіанти, які матимуть також чудовий вигляд та вдало поєднаються з трикотажними світлими костюмами та шапкою біні. Біла, кремова чи бежева шуба в зимову пору виглядає неймовірно.

Шведка Ельза Госк показала ще ефектніший варіант, примірявши шубу в коров’ячий принт. Вона стилізувала її з джинсами та трендовою замшевою сумкою й вінтажними прикрасами.

Для тих, хто захоче додати образу трішки яскравих кольорів, можуть поєднати аутфіт з яскравими сумками – червоною чи трендовою бордовою.