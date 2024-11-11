Образ с шубой уже успела показать украинский блогер Алина Френдий, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу инфлюенсерки. Модница продемонстрировала интересный look, который стоит внимания перед началом зимы.

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Короткая шуба снова в моде

Аутфиты с короткими шубами довольно стремительно распространяется в инстаграм-пространстве. Европейские модницы все активнее начали примерять на себе короткие шубы, которые являются хорошей альтернативой привычным нам длинным шубам тедди.

Плюс такой верхней одежды в том, что сочетать ее можно практически со всем: базовыми свитерами, стильными блузами, повседневными джинсами, брюками палаццо и всевозможной обувью – от ботинок челси до уггов и красивых сапог на каблуках.

Зимнюю пору без шубы сложно представить, поэтому этот вневременной элемент никогда не выйдет из моды. Время от времени меняются только фасоны и цвета. Моветоном считаются только шубы из натурального меха, поэтому стоит делать ставку только на те изделия, для создания которых не пострадало ни одно животное.

В этом году шубы барашки немного отошли на второй план, а первенство заняли короткие шубки с длинным ворсом. Такой модный вариант на себе продемонстрировала основательница бренда COOSH Алина Френдий.

Модница надела черный лонгслив, который соединила с лосинами и сапогами до колен на низком каблуке от бренда Jil Sander. Сверху она надела коричневую шубу, которая имеет невероятный вид в сочетании с базовыми вещами в черном цвете. Чтобы добавить аутфиту нотки изысканности, Алина довершила look знаменитой сумкой Kelly от Hermes и коричневыми солнцезащитными очками.

В качестве альтернативы именно такой шубе, можно выбирать светлые варианты, которые будут также прекрасно выглядеть и удачно сочетаются с трикотажными светлыми костюмами и шапкой бини. Белая, кремовая или бежевая шуба в зимнюю пору выглядит невероятно.

Шведка Эльза Хоск показала еще более эффектный вариант, примерив шубу в коровьем принте. Она стилизовала ее с джинсами и трендовой замшевой сумкой и винтажными украшениями.

Для тех, кто захочет добавить образу немного ярких цветов, могут совместить аутфит с яркими сумками – красной или трендовой бордовой.