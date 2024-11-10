Знаменитая модница любит поражать фанатов красивыми образами, которые постоянно демонстрирует на своей странице в инстаграме. Блондинка хорошо разбирается в моде и трендах и на собственных примерах демонстрирует роскошные стилизации, которые хочется повторить.

Читайте также В стальных цветах: украинка очаровала костюмом на "Мисс Вселенная-2024" – из чего он состоит

Эльза Хоск примерила образ в стиле Old Money, который до сих пор не теряет популярности. Шведка является иконой стиля для своей многомиллионной аудитории и постоянно демонстрирует роскошные образы, которые невозможно обойти вниманием.

Как носить костюм осенью

Модель надела стильный костюм, который прекрасно подойдет для осени. Он минималистичный, базовый и легко сочетается со многими вещами в гардеробе. Эльза надела клетчатый костюм, который состоял из удлиненного жакета и коротких шорт с поясом. В этом году в моде оттенок бордо, поэтому Эльза примерила темный оттенок гольфа, который соединила с плотными колготами в цвете бургунди.

Модница не обошла моду на замшевые вещи, поэтому дополнила аутфит коричневой сумкой, а look довершила туфлями на каблуках. В ноябре вместо этой обуви можно выбрать в качестве альтернативы сапоги на каблуках и дополнить образ длинным пальто в базовых цветах – черном, сером или коричневом.

Стильные фото в костюме Эльзы Хоск

Это уже не впервые красавица показывает моду на классические костюмы, в которых вместо брюк – шорты или юбка. Ранее она демонстрировала безупречный look на основе похожего костюма с жакетом, который очерчивает талию и юбкой в длине мини.