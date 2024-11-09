Костюм символизирует святую украинскую землю, прикрытую крепкой броней, которая оберегает Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Miss Ukraine Universe.

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Конкурс "Мисс Вселенная" стартовал в Мексике. Украину там представляет 20-летняя одесситка Алина Пономаренко. В рамках конкурса проходит шоу национальных костюмов. Девушка уже показала свой наряд, который вскоре будет представлять.

Костюм украинки на "Мисс Вселенная-2024"

Замысел создателей был таким, чтобы показать, как бы выглядела Украинка, если бы была женщиной: живой, нежной, цветущей и крепкой как сталь.

Национальный костюм "Сила земли" символизирует богатую, плодовитую, святую украинскую землю, прикрытую крепкой броней, которая и оберегает Украину. Эта броня создана из несокрушимости и отваги украинских защитников и защитниц, стойкости родных, которые ждут своих сыновей, дочерей, мужчин, родителей с войны,

– говорится в заметке.

Основа костюма, а именно материал защитных лат и брони – это металлизированная серебряная искусственная кожа. Комбинезон – это принтованный бифлекс в цветочном авторском принте, расшитый шелковыми мини лепестками цветов, а также бисер, цветочные пайетки и стразы. За основу юбки взята шелковая органза.

"Цветок мака на груди – символ того, какой дорогой ценой дается нам защита нашей страны. В литературе и песнях цветок мака символизировал кровь казака, который героически погиб, защищая Украину", – объясняют создатели замысла.



Волосы Алины украшают стальные цветы. Они тоже являются достаточно символическими, поскольку в слоях украинской земли "зреют" посаженные войной "стальные цветы" – мины. Война в Украине оставит после себя много таких "цветов". Уже сегодня официальная статистика утверждает, что Украина занимает одно из самых высоких мест в мире по количеству потерь среди гражданского населения от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов,.

Невероятный костюм украинки: смотрите фото

Известно, что наряд создавался более 2 недель, а вес костюма составляет 5 килограммов. В разработке и создании костюма участвовала большая команда MÜ Production UA: конструкторы, портнихи, мастера по работе с кожей, декораторы, иллюстратор и другие. Конкурс национальных костюмов состоится в Мексике, 14 ноября, в 20:00 (в ночь с 14 на 15 ноября в 04:00 утра по киевскому времени).