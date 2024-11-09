Костюм символізує святу українську землю, прикриту міцною бронею, яка оберігає Україну, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Miss Ukraine Universe.

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Конкурс "Міс Всесвіт" стартував у Мексиці. Україну там представляє 20-річна одеситка Аліна Пономаренко. У рамках конкурсу проходить шоу національних костюмів. Дівчина вже показала своє вбрання, яке незабаром представлятиме.

Костюм українки на "Міс Всесвіт-2024"

Задум творців був таким, аби показати, як би виглядала Українка, якби була жінкою: живою, ніжною, квітучою та міцною як сталь.

Національний костюм "Сила землі" символізує багату, плодючу, святу українську землю, прикриту міцною бронею, яка й оберігає Україну. Ця броня створена з незламності та відважності українських захисників та захисниць, стійкості рідних, які чекають на своїх синів, доньок, чоловіків, батьків з війни,

– йдеться в дописі.

Основа костюму, а саме матеріал захисних лат і броні – це металізована срібна штучна шкіра. Комбінезон – це принтований біфлекс у квітковому авторському принті, розшитий шовковими міні пелюстками квітів, а також бісер, квіткові паєтки та стрази. За основу спідниці взята шовкова органза.

"Квітка маку на грудях – символ того, якою дорогою ціною дається нам захист нашої країни. У літературі та піснях квітка маку символізувала кров козака, який героїчно загинув, боронячи Україну", – пояснюють творці задуму.



Волосся Аліни прикрашають сталеві квіти. Вони теж є досить символічними, оскільки в шарах української землі "зріють" посаджені війною "сталеві квіти" – міни. Війна в Україні залишить по собі багато таких "квітів". Вже сьогодні офіційна статистика стверджує, що Україна посідає одне з найвищих місць у світі за кількістю втрат серед цивільного населення від наземних мін і боєприпасів, що не розірвалися.

Неймовірний костюм українки: дивіться фото

Відомо, що вбрання створювалося понад 2 тижні, а вага костюма складає 5 кілограмів. У розробці та створенні костюма брала участь велика команда MÜ Production UA: конструктори, кравчині, майстри по роботі зі шкірою, декоратори, ілюстратор та інші. Конкурс національних костюмів відбудеться в Мексиці, 14 листопада, о 20:00 (в ніч з 14 на 15 листопада о 04:00 ранку за київським часом).