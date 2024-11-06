Нещодавно Анна Бородіна показала, як одягається у 60 років та невимовно вразила всіх користувачів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм блогерки.

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Жінка зазначила, що її стиль одягу не змінився й вона одягається у 60-річному віці так само як у 20, 30 чи 50, а саме – сучасно. У її гардеробі немає речей, які притаманні жінкам у 60 років. Вбрання Анни виглядає аналогічно, як речі молодих дівчат.

"Усі ці роки ношу один і той самий розмір одягу, бо тренуюсь у тренажерному залі понад 20 років. Тому в моєму гардеробі завжди є місце для спортивного одягу", – зазначила блогерка.

Анна Бородіна позувала перед камерою у чорному жакеті й туфлях на підборах, мішкуватих джинсах та лонгсліві, в спідниці з вирізами та спортивному костюмі, в якому тренується.

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За її інстаграмом стежить понад 70 тисяч підписників, які надихаються струнким та підкачаним тілом жінки, а ще дізнаються секрети краси. Анна розповідала, що почала активно тренуватися у 35 років, а в 50 – розпочала бігати.

Секрет її красивого вигляду полягає у правильному харчуванні та регулярному тренуванні. Звісно ж, стиль одягу та зачіска відіграють теж важливу роль.

Одеситка не вдавалася до жодних косметичних ін’єкцій, натомість щодня користується кремами для обличчя та тіла.

З ростом 166 сантиметрів, жінка важить 53 кілограми. Українці обожнюють Анну та постійно засипають її компліментами щодо зовнішнього вигляду, а деякі й зовсім не вірять, що їй 60 років.