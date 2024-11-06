Недавно Анна Бородина показала, как одевается в 60 лет и невероятно поразила всех пользователей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм блогера.

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Женщина отметила, что ее стиль одежды не изменился и она одевается в 60-летнем возрасте так же как в 20, 30 или 50, а именно – современно. В ее гардеробе нет вещей, которые присущи женщинам в 60 лет. Наряд Анны выглядит аналогично, как вещи молодых девушек.

"Все эти годы ношу один и тот же размер одежды, потому что тренируюсь в тренажерном зале более 20 лет. Поэтому в моем гардеробе всегда есть место для спортивной одежды", – отметила блогерша.

Анна Бородина позировала перед камерой в черном жакете и туфлях на каблуках, мешковатых джинсах и лонгсливе, в юбке с вырезами и спортивном костюме, в котором тренируется.

60-летняя одесситка поражает своим видом: смотрите видео

За ее инстаграмом следит более 70 тысяч подписчиков, которые вдохновляются стройным и подкачанным телом женщины, а еще узнают секреты красоты. Анна рассказывала, что начала активно тренироваться в 35 лет, а в 50 – начала бегать.

Секрет ее красивого вида заключается в правильном питании и регулярных тренировках. Конечно же, стиль одежды и прическа играют тоже важную роль.

Одесситка не прибегала ни к каким косметическим инъекциям, зато ежедневно пользуется кремами для лица и тела.

С ростом 166 сантиметров, женщина весит 53 килограмма. Украинцы обожают Анну и постоянно засыпают ее комплиментами относительно внешнего вида, а некоторые и вовсе не верят, что ей 60 лет.