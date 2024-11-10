Знаменита модниця любить вражати фанатів красивими образами, які постійно демонструє на своїй сторінці в інстаграмі. Білявка добре знається на моді й трендах та на власних прикладах демонструє розкішні стилізації, які хочеться повторити.

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Ельза Госк приміряла образ в стилі Old Money, який досі не втрачає популярності. Шведка є іконою стилю для своєї багатомільйонної аудиторії й постійно демонструє розкішні образи, які неможливо обійти увагою.

Як носити костюм восени

Модель одягнула стильний костюм, який чудово підійде для осені. Він мінімалістичний, базовий та легко поєднається з багатьма речима в гардеробі. Ельза одягнула картатий костюм, який складався з подовженого жакета й коротких шортів з поясом. Цього року в моді відтінок бордо, тож Ельза приміряла темний відтінок гольфа, який поєднала з цупкими колготами у кольорі бургунді.

Модниця не обійшла моду на замшеві речі, тож доповнила аутфіт коричневою сумкою, а look довершила туфлями на підборах. У листопаді замість цього взуття можна вибрати як альтернативу чоботи на підборах й доповнити образ довгим пальто в базових кольорах – чорному, сірому чи коричневому.

Стильні фото в костюмі Ельзи Госк

Це вже не вперше красуня показує моду на класичні костюми, в яких замість штанів – шорти чи спідниця. Раніш вона демонструвала бездоганний look на основі схожого костюма з жакетом, який окреслює талію та спідницею в довжині міні.