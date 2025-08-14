Чудова стрижка може творити дива. Але знайти ідеальний варіант – з урахуванням форми обличчя чи модних трендів – буває непросто, а інколи навіть страшно, особливо коли йдеться про короткі зачіски для жінок після 60.

У жінок після 60 років волосся часто стає тоншим і сухішим, ніж було раніше. Це означає, що їм варто додавати об'єму та текстури, а також зволоження. Зіркова стилістка та власниця салону Noordwyck Клара Пьорвіс назвала 7 коротких стрижок, які пасуватимуть жінка за 60 років, передає 24 Канал із посиланням на Parade.

Дивіться також Зачіски для спекотного літа: ви будете виглядати неймовірно

Які стрижки обрати жінкам після 60 років?

Французький боб

Французьке каре – це стрижка однієї довжини з м’якими шарами на кінцях і чубчиком, що поступово подовжується та переходить у пасма біля вилиць.

Це каре чудово личить жінкам у віці, адже обрамляє обличчя та додає об'єму. Особливо вона підходить при тонкому або рідкому волоссі: шари додають густоти, а коротша довжина зменшує вагу волосся, що робить його більш піднятим і об'ємним.

Французький боб у Каї Гербер: дивіться фото

Піксі

Піксі створює стильний, зухвалий та впевнений образ. Ідеальний варіант для тих, хто хоче зачіску, за якою потрібно мінімуму догляду.

Піксі додає об'єму на маківці та створює ефект густішого волосся. Її можна адаптувати під будь-яку форму обличчя – круглу, квадратну, овальну чи серцеподібну.

Кріс Дженнер – відома власниця піксі: дивіться фото

Довгий боб

Вік не диктує довжину волосся – важливіше, як ви себе почуваєте. Довгий лоб, як у Джуліанни Мур, – гарний варіант для тих, хто хоче зберегти трохи довжини, але без складнощів догляду за довгим волоссям. Підходить для більш густого та не надто сухого волосся.

Довгий боб Джуліанни Мур: дивіться фото

Класичний боб

Класичний боб – позачасова стрижка, яка підкреслює форму обличчя та лінію підборіддя, привертаючи увагу до очей. Рівний зріз по підборіддя або трохи нижче з мінімумом шарів надає чіткості. Для гладкого ефекту – сушка круглою щіткою та вирівнювання плойкою.

Класичний боб демонструє акторка Джоді Фостер

Біксі

Біксі – поєднання піксі та каре: об'єм, як у піксі, плюс трохи додаткової довжини. Стрижка легка у догляді, підходить будь-якій формі обличчя та типу волосся.

Біксі в акторки Емми Томпсон: дивіться фото

Недбале багатошарове каре

Ідеальне для тонкого волосся: шари додають пружності та об'єму, створюючи ілюзію густішого волосся. Легко укладати, можна навіть висушити на повітрі.

Недбале багатошарове каре в Еллісон Дженні: скришнот

"Вовчиця"

Сучасна інтерпретація шегу з коротшою довжиною та численними пасмами, що обрамляють обличчя. Чудово підходить для природної текстури волосся – хвилястого, кучерявого чи прямого. Додає об'єму, пружності та легкий рок-н-рол відтінок.

Стрижка "вовчиця" у Кортні Лав: дивіться фото