Дівчата люблять довге волосся, однак жінки старшого віку все ж таки віддають перевагу короткій стрижці, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Однак неправильно думати, що короткі стрижки призначені лише для старших вікових груп.

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Навіть молоді дівчата додають цікавої родзинки завдяки короткій зачісці, тож радимо звернути увагу на найпопулярніші варіанти 2025 року.

Мікро-боб

Короткий боб активно почали носити ще минулого року Джіджі Хадід та Лілі Коллінз. Виглядає така стрижка просто й ефектно, тож плавно перейшла в тенденції цього сезону.

Піксі

Таку ультракоротку стрижку носила на початку року акторка Емма Стоун. Зачіска підійде сміливим дівчатам, які бажають підкреслити риси обличчя й лінію шиї та плечей.

Міні-малетт

Багатошарова стрижка вирізняється рухливою формою й не потребує зайвих зусиль для укладання. Родзинка цієї стрижки у її невимушеності й повітряності, тому не доведеться витрачати час на плойку.

Френч-боб

Коротка стрижка боб до вилиць чи лінії підборіддя з рваним чубчиком є елегантною й грайливою та чудово підходить для прямого чи хвилястого волосся.

Біксі

Ця стрижка є на межі боба й піксі та може стати ідеальним першим кроком для тих, хто хоче коротко підстригтися й мати актуальну та оригінальну зачіску.

Усі описані зачіски чудово підійдуть для різного віку жінок – від 20 до 60 років. Змінюватися може лише колір волосся, який можна підбирати відповідно до власних вподобань та смаку.