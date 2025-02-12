Модні чубчики 2025 року: стильні варіанти, які захочеться повторити

Разом з цікавою стрижкою чи фарбуванням, дівчата додають змін в образі за допомогою чубчиків. Ми звикли до базового варіанту чубчика-шторки, втім знаменитості на своїх прикладах показують ще кілька цікавих стрижок, які цілком можуть вам пасувати.

Наближається весна, тож більшість хочуть для себе оновити образ, який буде їх тішити та надавати свіжості, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Незалежно від довжини й текстури волосся, стильний чубчик стане ідеальним доповненням аутфіту.

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Чубчики дедалі активніше стають головним акцентом модних стрижок, тож вибрати цікавий варіант простіше, ніж будь-коли. На прикладі селебретіз, пропонуємо переглянути кілька варіантів чубчиків, які підкреслять індивідуальність.

Supermodel bangs

Довгий чубчик у стилі супермоделей не лише ефектно виглядає, але і є зручним варіантом для тих, хто не готовий стригти його дуже коротко. Окрім того, зверніть увагу на колір фарбування Гайді Клум, який є трендовим та актуальним. Щоб розкрити всю красу цієї зачіски, потрібно подбати про максимальний об’єм волосся в прикореневій зоні.

Cyberpunk bangs

Для тих, хто любить невимушені зачіски, радимо звернути увагу на недбалий та рваний чубчик, як у Ріанни. Якщо любите, щоб зачіска була центральним акцентом твого образу – обирайте саме такий варіант чубчика.

Прямий та густий чубчик

Найбільш впізнаваний елемент образу Тейлор Свіфт – це її прямий та густий чубчик. Такий варіант стрижки завдовжки до очей привертатиме до себе увагу й допоможе підкреслити красу та блиск волосся.

Whispy bangs

Такий легкий та повітряний чубчик середньої довжини з пасмами, які обрамляють обличчя – актуальна стрижка, яка залежно від укладки може мати цілком класичний образ. Важливо подбати про те, щоб з цією зачіскою волосся залишалося об’ємним.

Обираючи для себе чубчики, можете зосередити увагу й на стильних зачісках чи цікавих фарбуваннях волосся, які довершать образ та зроблять його цікавішим та загалом оновлять ваш вигляд.