Зокрема, влітку необхідно враховувати посилення активності сонця. Тобто, SPF має бути "сильнішим", пише 24 Канал.

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На що потрібно звертати увагу при виборі SPF

Першочергово необхідно звертати увагу на ступінь захисту. Він, зазвичай, вказується на упаковці:

SPF 30 – блокує приблизно 97% UVB променів;

– блокує приблизно 97% UVB променів; SPF 50 – блокує приблизно 98% UVB променів.

Як потрібно наносити сонцезахист / Фото Pexels

Хоча ця різниця не така вже і велика, усе ж на літо варто купувати SPF 50. Потрібно враховувати, що цей засіб має захищати і від UVA променів. Чому це важливо:

UVA промені – відповідають за старіння шкіри й пігментацію;

UVB промені – можуть призвести до опіків.

Зверніть увагу! На упаковці широкий спектр захисту може бути позначено як "broad-spectrum".

Як правильно наносити SPF

SPF потрібно не тільки правильно обирати, а ще й використовувати за певними правилами:

наносити за 15 – 20 хвилин до виходу на вулицю;

оновлювати цей засіб потрібно кожні 2 години;

наносити SPF потрібно не тільки на обличчя, а і обов'язково на шию, груди та руки.

Який СПФ підібрати для обличчя на літо / Фото Pexels

Важливо! Щоб обрати водостійкий засіб, звертайте увагу на позначку "water resistant" на упаковці.