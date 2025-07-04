Кріс Дженнер позичила сукню в Кім Кардашян: фотопорівняння

Зіркова мама Кріс Дженнер у свої 69 років демонструє бездоганний вигляд. Нещодавно майже всі сестри красувалися на весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції, тож Кріс вирішила повторити образ своєї доньки Кім Кардашян та на одну з вечірок прийшла у її сукні.

Одна з зірок реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та менеджерка своїх дочок Кріс Дженнер була запрошена на весілля мільярдера лише разом з Кім Кардашян, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Кріс Дженнер.

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Втім, у ЗМІ поширилася інформація, що глава найзнаменитішої сім’ї Америки подбала про те, щоб на святкуванні опинилися ще троє її доньок.

Такий піар-хід вдало спрацював, оскільки папараці активно слідкували за знаменитим сімейством впродовж кількох днів. Відомі сестри Кардашян-Дженнер та їхня матір, завжди перебувають в центрі уваги, тож для вихідних у Венеції приготували розкішні вбрання. Одним зі знакових образів став вихід Кріс Дженнер.

Кріс Дженнер у сукні Кім Кардашян

На вечірку з нагоди весілля мільярдера Безоса, знаменита зіркова матуся прийшла у бездоганній сукні баклажанового відтінку від бренду Dolce & Gabbana. 69-річна Кріс Дженнер одягнула плаття з опущеною лінією плечей, глибоким розрізом на ногах та довгим шлейфом.

Знаменитість відростила трішки волосся, тож вперше за багато років представила себе публіці з іншою зачіскою. Візажисти зробили для Кріс ніжний макіяж, а стилісти зібрали волосся в пучок, вклавши елегантно чубчик. Зіркова матуся доповнила свій образ коштовним кольє з діамантами. Цю сукню в Апулії кілька років тому одягала Кім Кардашян.

Прихильники були вражені тим, як виглядала Кріс, тож її світлини зібрали майже пів мільйона вподобань й тисячі коментарів.



Кріс Дженнер одягнула сукню доньки / Фото з інстаграму знаменитості

До слова, Лорен Санчес надихалася весільною сукнею Софі Лорен 1958 року. Як виглядало плаття – дивіться в нашому матеріалі.