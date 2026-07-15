Цей м'який пастельний відтінок витіснив яскравий рожевий колір і став головним фаворитом вуличного стилю. Про це детальніше – пише видання Refinery29.

Наймодніший колір кросівок цього сезону

Взуття кольору вершкового масла спочатку підкорило світові подіуми на показах відомих брендів, зокрема Miu Miu, Chloé та Prada. Вони довели, що його можна носити замість базового нейтрального тону. Згодом ніжний ванільний колір ідеально вписався в естетику тихої розкоші та мінімалізму, швидко підкоривши Pinterest і TikTok.

Тепер цей тренд упевнено завоював індустрію спортивного взуття. Дизайнери активно використовують приємний масляний відтінок у лінійках легких сітчастих кросівок, лаконічних кедів на низькій підошві та зручних сліпонів.

Що цікаво, величезна перевага такого взуття полягає в його дивовижній універсальності. Кросівки ніжного бананового кольору легко замінюють звичні білі моделі та гармонійно пасують до небесно-блакитного деніму, шоколадних штанів, рожевих суконь чи кремових костюмів.

До того ж це взуття чудово поєднується з вишуканими речами. Зокрема, з джинсами чи плетеними сумками з рафії. Як зазначає видання Refinery29, купівля такої пари стане вашим найкращим рішенням, яке додасть свіжості щоденним образам.

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