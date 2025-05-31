Красиві та вишукані: як виглядають трендові купальники на літо
- Трендові купальники на літо 2025 включають ретро-стиль, мінімалізм, блискучі моделі, вирізи, та принт у горошок.
- Дизайнери рекомендують класичні кольори та моделі з цікавими деталями, такими як вирізи або блиск.
Літо вже майже розпочалося, а це означає, що час віднайти для себе красивий купальник для пляжного сезону. Мода на купальники не сильно відрізняється кожного року, втім нас все ж таки чекають певні новинки.
Дизайнери завжди пропонують щось цікаве у своїх колекціях, тож не обійшлося без модних новинок й цього року, пише 24 Канал з посиланням на Women’s Health.
Читайте також З чим носити шорти цього літа: красиві образи, які треба повторити
Якщо ви вже починаєте думати про відпустку й складати свій пляжний гардероб, то уважніше придивіться до купальників, які будуть цього року актуальними.
Стиль ретро
Обирайте на літо купальник в стилі ретро. Шукайте варіанти у вінтажному стилі, які носили у своїй молодості наші матусі. Можете звертати увагу на принти, які були популярними в нульових.
Актуальні купальники на літо 2025 / Фото Pinterest
Мінімалізм
Купальники в стилі мінімалізм вирізняються простим дизайном та цікавим принтом. Обирайте класичні кольори – білий, чорний, молочний чи щось яскраве, але щоб було стриманого крою.
Красиві купальники на літо 2025 / Фото Pinterest
Блиск
Цього року блискучі купальники будуть особливо модними. Вони можуть бути розшиті лелітками створені з металізованих ниток. Головне, щоб вони були такими, аби привернути увагу на пляжі.
Актуальні купальники на літо 2025 / Фото Pinterest
Вирізи
Хітом цього літа будуть купальники з вирізами. Вони можуть бути на животі, грудях, боках чи на спині. Красиво виглядають купальники на одне плече.
Красиві купальники на літо 2025 / Фото Pinterest
Принт в горошок
Горошок цього літа буде в моді, тому радимо обирати відповідні купаальники. Найчастіше модниці обирають купальники в чорному чи коричневому кольорі.
Актуальні купальники на літо 2025 / Фото Pinterest
До слова! Нещодавно ми розповіли, як виглядають наймодніші спідниці літа. У матеріалі є кілька образів, які можна легко приміряти на собі.