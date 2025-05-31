Красиві та вишукані: як виглядають трендові купальники на літо

Літо вже майже розпочалося, а це означає, що час віднайти для себе красивий купальник для пляжного сезону. Мода на купальники не сильно відрізняється кожного року, втім нас все ж таки чекають певні новинки.

Дизайнери завжди пропонують щось цікаве у своїх колекціях, тож не обійшлося без модних новинок й цього року, пише 24 Канал з посиланням на Women’s Health.

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Якщо ви вже починаєте думати про відпустку й складати свій пляжний гардероб, то уважніше придивіться до купальників, які будуть цього року актуальними.

Стиль ретро

Обирайте на літо купальник в стилі ретро. Шукайте варіанти у вінтажному стилі, які носили у своїй молодості наші матусі. Можете звертати увагу на принти, які були популярними в нульових.



Актуальні купальники на літо 2025 / Фото Pinterest

Мінімалізм

Купальники в стилі мінімалізм вирізняються простим дизайном та цікавим принтом. Обирайте класичні кольори – білий, чорний, молочний чи щось яскраве, але щоб було стриманого крою.



Красиві купальники на літо 2025 / Фото Pinterest

Блиск

Цього року блискучі купальники будуть особливо модними. Вони можуть бути розшиті лелітками створені з металізованих ниток. Головне, щоб вони були такими, аби привернути увагу на пляжі.



Актуальні купальники на літо 2025 / Фото Pinterest

Вирізи

Хітом цього літа будуть купальники з вирізами. Вони можуть бути на животі, грудях, боках чи на спині. Красиво виглядають купальники на одне плече.



Красиві купальники на літо 2025 / Фото Pinterest

Принт в горошок

Горошок цього літа буде в моді, тому радимо обирати відповідні купаальники. Найчастіше модниці обирають купальники в чорному чи коричневому кольорі.



Актуальні купальники на літо 2025 / Фото Pinterest

До слова! Нещодавно ми розповіли, як виглядають наймодніші спідниці літа. У матеріалі є кілька образів, які можна легко приміряти на собі.