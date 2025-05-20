Бренди представили замість класичної спідниці "олівець" – шкіряну спідницю в довжині міді, а ще з’явилися спідниці бохо, в довжині міні та ще багато цікавих фасонів, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

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Шкіряна спідниця-олівець

Впродовж багатьох років спідниця-олівець не втрачає популярності. Та якщо раніше ми носили спідницю з костюмної тканини, то вже цього року в моду увійде шкіряна спідниця-олівець. Носити її можна з жакетом чи красивою базовою футболкою.



Модні спідниці 2025 року / Фото Harper's Bazaar

Спідниця міні

Модниці тріумфально повертають моду на спідниці міні. З ними можна створити мінімалістичні аутфіти з лонгслівом, курткою, топом чи майкою.



Красиві спідниці 2025 року / Фото Harper's Bazaar

Плісирована спідниця

Спідниця плісе залишається однією з найгучніших тенденцій. Ця річ стане основою образів у стилі преппі. Актуальною спідниця є у всіх варіантах довжини – міні, міді та максі.



Модні спідниці 2025 року / Фото Harper's Bazaar

Костюмна спідниця в довжині максі

Така спідниця є справжнім хітом у весняно-літньому сезоні. Річ зовсім не є нудною й має вишуканий вигляд в образах у діловому стилі. Глибини аутфіту можна надати за допомогою акцентних аксесуарів чи різних цікавих стилістичних прийомів.



Красиві спідниці 2025 року / Фото Harper's Bazaar

До слова! Поєднувати красиві спідниці можна з цікавим головним убором – трендовим солом'яним беретом. Як виглядає модна річ – читайте в нашому матеріалі.

У моді цього року також спідниця в поєднанні зі штанами, спідниця в стилі бохо, з блискучим декором, мереживним подолом на атласному матеріалі та цікава асиметрична спідниця.