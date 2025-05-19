Носити берет ми звикли восени та на початку весни, втім дизайнери вирішили створити цікавий головний убір й на літню пору року, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Серед всіх уборів модною новинкою є солом’яний берет, який формою нагадує капелюшок-таблетку.

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Солом'яний берет – тренд літа 2025

Про актуальність цих беретів нас ще попереджали на весняно-літніх подіумах. До прикладу, Chloé представили плетений берет з білої тканини, Lora Piana та Altuzarra поєднали декілька тканин, а Marni та A. Potts презентували цей головний убір з декоративними елементами – пір'ям та мушлями.

Втім, літнім варіантом є модель створена з рафії в природному солом’яному відтінку. Такі берети вже вподобали собі модні інфлюенсери й почали активно носити.

Солом’яний берет чудово пасує до елегантних та розслаблених образів. Один аутфіт – це поєднання солом’яного берета й сумки з білою сукнею в довжині максі, цікавими балетками в червоному кольорі й сонцезахисними окулярами.

До речі, якщо шукаєте для себе плаття на літню пору, то радимо придивитися до трендових суконь, які будуть в моді цього року.

В іншому образі модниця показала, як чудово можна поєднати солом’яний головний убір з базовим білим лонгслівом та коричневими штанами.

Варіантів стилізацій цього головного убору – безліч. Солом’яний берет буде вдало поєднуватися з різними майками, футболками, сукнями, комбінезонами, костюмами та будь-яким іншим вбранням та взуттям.