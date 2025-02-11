5 лайфхаків з магазину Zara, про які мало хто знає: зекономлять час та гроші

У магазинах ще кілька днів триває останній розпродаж речей перед поповненням нової весняної колекції, тож чимало людей навідуються в Zara, щоб придбати для себе вигідно вбрання, чи навіть вже купити щось для нового сезону.

Виявляється, є кілька лайфхаків, що пов’язані з магазином Zara, про які не всі знають, пише 24 Канал з посиланням на тікток блогерки Lena Normalna. Дівчина зазначила, що вони не лише допоможуть зекономити, але й знайти кращі речі та купувати як профі.

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5 лайфхаків з магазину Zara

Якщо хочете придбати якусь річ зі знижкою, то варто приходити в магазин у середу. Саме в цей день відбувається переоцінка товарів й додаються нові акційні пропозиції. Часто буває так, що в магазині сподобалася якась річ, але вашого розміру немає. У такому випадку, можна подивитися в додатку, в яких магазинах ця річ є у вашому місті. Якщо не любите ходити на шопінг й витрачати багато часу, то на сайті замовляти – ще вигідніше. При замовленні від 2000 гривень – доставка безкоштовна. У них можна забронювати примірочну на конкретний час, і тоді не треба буде стояти в черзі. Втім, зверніть увагу на те, що така послуга доступна лише для стилістів. Також ця опція діє поки що лише в ТЦ River Mall у Києві. Якщо ваше вбрання порвалося одразу після покупки, то річ можна повернути чи обміняти. Однак на одязі бирка повинна бути збереженою, а на взуття буде достатньо лише чеку.

Лайфхаки у магазині Zara: дивіться відео

Нагадаємо, що бренд Zara є частиною глобальної іспанської компанії Inditex. До її мережі належать й інші популярні бренди: Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti.