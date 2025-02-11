Оказывается, есть несколько лайфхаков, связанные с магазином Zara, о которых не все знают, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток блогера Lena Normalna. Девушка отметила, что они не только помогут сэкономить, но и найти лучшие вещи и покупать как профи.

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5 лайфхаков из магазина Zara

Если хотите приобрести какую-то вещь со скидкой, то стоит приходить в магазин в среду. Именно в этот день происходит переоценка товаров и добавляются новые акционные предложения. Часто бывает так, что в магазине понравилась какая-то вещь, но вашего размера нет. В таком случае, можно посмотреть в приложении, в каких магазинах эта вещь есть в вашем городе. Если не любите ходить на шопинг и тратить много времени, то на сайте заказывать – еще выгоднее. При заказе от 2000 гривен – доставка бесплатная. У них можно забронировать примерочную на конкретное время, и тогда не надо будет стоять в очереди. Впрочем, обратите внимание на то, что такая услуга доступна только для стилистов. Также эта опция действует пока только в ТЦ River Mall в Киеве. Если ваш наряд порвался сразу после покупки, то вещь можно вернуть или обменять. Однако на одежде бирка должна быть сохраненной, а на обувь будет достаточно только чека.

Лайфхаки в магазине Zara: смотрите видео

Напомним, что бренд Zara является частью глобальной испанской компании Inditex. К ее сети принадлежат и другие популярные бренды: Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti.