Не викидайте їх: лосини зі штрипками повертаються в моду

Легінси зі штрипками з’явилися на модному п'єдесталі ще у 2021 році та стали справжнім відкриттям. Ними доповнювали свої образи всі модні дівчата, втім згодом вони швидко зникли з радарів, тож їхня поява була скоріше мікротрендом. Fashion-аналітики вже прогнозують цього року повернення легендарних лосин.

Дівчата люблять зручні та практичні речі, тож залюбки почнуть знову носити лосини зі штрипками, пише 24 Канал. Судячи з того, що вони повернуться в наші гардероби з новим розмахом, нас чекає ще більше стильних й цікавіших образів.

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Лосини зі штрипками – тренд весни 2025

Кілька сезонів легінси зі штрипками вважалися немодними й застарілими, але вже в новому сезоні дизайнери вирішили їх реанімувати й представили чимало стильних версій, які чудово впишуться в сучасний гардероб.



Лосини зі штрипками знову в моді / Фото Pinterest

Такі легінси з легкістю здатні замінити модницям базові джинси та штани. Носити їх можна весною з лоферами, а влітку з балетками. Лосини чудово стилізуються з блузами, жакетами, туфлями тощо.

Додамо, що легінси зі штрипками не є новинкою. Вони з’явилися ще у XIX-XX столітті як елемент жокейської уніформи. Вже через пів століття легінси зі штрипками штурмували престижні гірськолижні курорти.



Лосини зі штрипками знову в моді / Фото Pinterest



Лосини зі штрипками знову в моді / Фото Pinterest

Згодом яскраві легінси зі штрипками стали частиною уніформи прихильниць аеробіки, а вже далі їх почали додавати у свої колекції відомі бренди.

Штрипка раніше в лосинах була фіксатором, а зараз – декоративний елемент, який обов’язково прагнуть показати модні дівчата. Стилісти рекомендують запам’ятати важливе правило. Якщо ви одягаєте обтислий низ, то зверху повинен бути об’ємний одяг – маскулінний жакет, сорочка з чоловічого гардероба, вільний бомбер чи худі.



Лосини зі штрипками знову в моді / Фото Pinterest

Експерти кажуть, що вигідним партнерством для легінсів зі штрипками є носіння яскравих туфлів-човників, які здатні привернути увагу до краю штанини й самої штрипки, щоб смілива деталь образу не була непоміченою.

Носити такі лосини можна по-різному. Найпоширенішими є дві стилізації, коли їх потрібно стилізувати із взуттям на підборах – заправити штрипки всередину взуття або натягнути зверху.