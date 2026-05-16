Над стилем Вікторії Лелеки та бандуриста Ярослава Джуся працювала стилістка Маргарита Шекель, яка раніше створювала образи для Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024. Самі костюми виготовила дизайнерка Лілія Літковська. Про це вони повідомили в коментарі виданню NV.

Теж цікаво 5 неймовірних виходів королеви Ранії у вишиванках, якими захоплюється світ

Основна ідея вбрання для LELÉKA – образ крила. Це передано через асиметричний корсет із ручним плетінням, яке нагадує пір'я, який співачка доповнила штанами. Костюм Вікторії виготовляли понад тиждень. Цікаво, що у вбранні використано не чисто білий колір, а його відтінки – молочний, кремовий та айворі. Така палітра створює м'який і природний градієнт. Образ доповнила прикраса на шиї у вигляді "крапель води", які символізують рух, зміни та пошук себе.

Взуття для співачки створив бренд Kachorovska – це туфлі на невисоких підборах у чорно-білій гамі, що перегукується з костюмом. Образ бандуриста зробили як сучасне бачення постаті Тараса Шевченка. Ідея була в тому, щоб поєднати традиційний український стиль із більш сучасним виглядом. Вбрання складається з жилета, пальта та штанів простого крою. Щоб додати автентичності, у костюмі використали ручну вишивку. Завершили образ ковбойки, які гармонійно доповнюють загальний look.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як LELÉKA потрапила на Євробачення?

У лютому Вікторія Лелека брала участь у Національному відборі, де в фіналі змагалася з 10 іншими виконавцями. Вона отримала максимальні 20 балів від журі та глядачів і перемогла, отримавши право представляти Україну.

У травні співачка поїхала до Відня, де цього року проходить 70-й пісенний конкурс Євробачення. Її конкурсна пісня Ridnym розповідає про надію та внутрішню силу, яка допомагає почати знову навіть у складні моменти. У композиції звучать українська та англійська мови.

У першому півфіналі LELÉKA виступала під номером 12, а у гранд-фіналі – під номером 7. За прогнозами букмекерів Eurovisionworld перед фіналом, Україна була приблизно на 14-му місці в рейтингу, а серед фаворитів називали представників Фінляндії. Загалом участь і підготовка виступу LELÉKA на Євробаченні обійшлися приблизно у 300 тисяч доларів.