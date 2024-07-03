Створив ефектний макіяж український візажист Єгор Андрюшин. Відео неймовірного перевтілення опублікували у мережі.

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Lida Lee з новим макіяжем нагадує Ріанну

Відомий блогер та візажист Єгор Андрюшин зробив неймовірне перевтілення для співачки Lida Lee. Так, він створив сміливий макіяж у чорних відтінках.

Головним акцентом образу стали чорні губи, які, до слова, неймовірно пасують співачці. Такий колір помади підкреслив красу й форму губ, а також візуально зробив їх об'ємнішими.

Всі інші деталі макіяжу були стриманими. Так, Андрюшин зробив легкий контуринг, який візуально створив ефект більш худого обличчя. Легкий хайлайтер додав природного сяйва.

Що стосується макіяжу очей, то візажист також намагався збалансувати образ. Так, Андрюшин обрав нюдові тіні, додавши ефектного блиску. Стрілки візажист не створював, однак профарбував міжвійку, а також додав накладні вії. У результаті образ вийшов сміливим і водночас гармонійним.

Макіяж-перевтілення для Lida Lee: дивіться відео

У коментарях під відео користувачі зауважили, що Lida Lee неймовірно гарна з таким макіяжем. Ба більше, зі сміливим образом вона нагадує голлівудську зірку й співачку Ріанну: