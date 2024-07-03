Создал эффектный макияж украинский визажист Егор Андрюшин. Видео невероятного перевоплощения опубликовали в сети.

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Lida Lee с новым макияжем напоминает Рианну

Известный блогер и визажист Егор Андрюшин сделал невероятное перевоплощение для певицы Lida Lee. Так, он создал смелый макияж в черных оттенках.

Главным акцентом образа стали черные губы, которые, к слову, невероятно подходят певице. Такой цвет помады подчеркнул красоту и форму губ, а также визуально сделал их более объемными.

Все остальные детали макияжа были сдержанными. Так, Андрюшин сделал легкий контуринг, который визуально создал эффект более худого лица. Легкий хайлайтер добавил естественного сияния.

Что касается макияжа глаз, то визажист также старался сбалансировать образ. Так, Андрюшин выбрал нюдовые тени, добавив эффектного блеска. Стрелки визажист не создавал, однако прокрасил межресничку, а также добавил накладные ресницы. В результате образ получился смелым и одновременно гармоничным.

Макияж-перевоплощение для Lida Lee: смотрите видео

В комментариях под видео пользователи отметили, что Lida Lee невероятно хороша с таким макияжем. Более того, со смелым образом она напоминает голливудскую звезду и певицу Рианну: