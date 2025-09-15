К-рор виконавиця Lisa завітала на одну з найпрестижніших церемоній у світі "Еммі-2025". Для важливої події красуня обрала для себе сукню від українського бренду Lever Couture.

Український бренд Lever Couture здобуває популярність серед багатьох світових зірок, пише 24 Канал. Кожного року знаменитості підбирають для себе красиве вбрання, яке зможе вразити гостей, нерідко серед люксових та преміальних світових брендів, а полі зору опиняється вбрання від українських дизайнерів.

Яку сукню обрала співачка Lisa?

К-рор співачка Lisa одягнула розкішну рожеву сукню від українського бренду Lever Couture. Марка відома фантазійним вбранням, яке зачаровує з першого погляду. Сукні є впізнаваними завдяки незвичному крою та легкому сітчастому матеріалу.

Виконавиця одягнула корсетну сукню в довжині міні, яка підкреслювала її фігуру. На рукавах спадали красиві кількашарові стрічки, а родзинки сукні додав довший шлейф, що складався з багатьох стрічок. Сукню доповнили туфлі в рожевому відтінку з блискітками.

Співачка довершила аутфіт коштовним кольє на шиї, сережками, обручкою та браслетом. Стилісти вклали волосся у легкі локони, а візажисти підкреслили погляд темними тінями та рожевою помадою.



Вишуканий образ співачки Lisa / Фото Getty Images

Що відомо про бренд Lever Couture?