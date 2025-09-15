Певица Lisa вышла на красную дорожку "Эмми" в платье от украинского бренда
- К-рор певица Lisa выбрала розовое платье от украинского бренда Lever Couture для церемонии "Эмми-2025", подчеркивая свою фигуру корсетным дизайном и длинным шлейфом.
- Lever Couture, основанный Лесей Верлингьери, приобретает популярность среди мировых звезд благодаря уникальному сочетанию высокой моды и инновационных тканей, среди которых сетка выделяется как особенность.
К-рор исполнительница Lisa посетила одну из самых престижных церемоний в мире "Эмми-2025". Для важного события красавица выбрала для себя платье от украинского бренда Lever Couture.
Украинский бренд Lever Couture приобретает популярность среди многих мировых звезд, пишет 24 Канал. Ежегодно знаменитости подбирают для себя красивый наряд, который сможет поразить гостей, нередко среди люксовых и премиальных мировых брендов, а поле зрения оказывается наряд от украинских дизайнеров.
Какое платье выбрала певица Lisa?
К-рор певица Lisa надела роскошное розовое платье от украинского бренда Lever Couture. Марка известна фантазийным нарядом, которое завораживает с первого взгляда. Платья являются узнаваемыми благодаря необычному крою и легкому сетчатому материалу.
Исполнительница надела корсетное платье в длине мини, которое подчеркивало ее фигуру. На рукавах спадали красивые многослойные ленты, а изюминки платью добавил длинный шлейф, состоящий из многих лент. Платье дополнили туфли в розовом оттенке с блестками.
Певица довершила аутфит драгоценным колье на шее, серьгами, кольцом и браслетом. Стилисты уложили волосы в легкие локоны, а визажисты подчеркнули взгляд темными тенями и розовой помадой.
Изысканный образ певицы Lisa / Фото Getty Images
Что известно о бренде Lever Couture?
Основательницей бренда является украинский дизайнер из Одессы Леся Верлингьери. Бренд уже много лет базируется в Лос-Анджелесе. Платья от нашего бренда носила Леди Гага, Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу, Лорен Санчес и многие другие звезды.
Бренд завоевал популярность благодаря тому, что сочетает высокую моду с инновационными технологиями тканей. Особенностью является ткань-сетка, которая и помогает создать эффектные объемные платья.
Настоящий прорыв бренда произошел после того, как Леди Гага надела платье Lever Couture для своего клипа. Его Леся Верлингьери делала для певицы на заказ.
