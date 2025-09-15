К-рор исполнительница Lisa посетила одну из самых престижных церемоний в мире "Эмми-2025". Для важного события красавица выбрала для себя платье от украинского бренда Lever Couture.

Украинский бренд Lever Couture приобретает популярность среди многих мировых звезд, пишет 24 Канал. Ежегодно знаменитости подбирают для себя красивый наряд, который сможет поразить гостей, нередко среди люксовых и премиальных мировых брендов, а поле зрения оказывается наряд от украинских дизайнеров.

Какое платье выбрала певица Lisa?

К-рор певица Lisa надела роскошное розовое платье от украинского бренда Lever Couture. Марка известна фантазийным нарядом, которое завораживает с первого взгляда. Платья являются узнаваемыми благодаря необычному крою и легкому сетчатому материалу.

Исполнительница надела корсетное платье в длине мини, которое подчеркивало ее фигуру. На рукавах спадали красивые многослойные ленты, а изюминки платью добавил длинный шлейф, состоящий из многих лент. Платье дополнили туфли в розовом оттенке с блестками.

Певица довершила аутфит драгоценным колье на шее, серьгами, кольцом и браслетом. Стилисты уложили волосы в легкие локоны, а визажисты подчеркнули взгляд темными тенями и розовой помадой.



Изысканный образ певицы Lisa / Фото Getty Images

Что известно о бренде Lever Couture?