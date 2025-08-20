Укр Рус
20 серпня, 18:25
Як носити головне взуття осені 2025: лофери в жіночих і чоловічих образах

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Лофери стали популярними у 1930-х роках, початково як чоловіче взуття, але з часом стали універсальними для обох статей.
  • Модні тренди 2025 року включають замшеві лофери, класичні чорні лофери, лофери з крокодиловим принтом, лофери-мюлі, лофери з китицями та лофери на платформі.
  • Лофери поєднуються з різноманітним одягом: від ділових костюмів і тренчів до суконь і багатошарових образів. 

Восени 2025 року лофери стануть головним must-have сезону. Універсальний дизайн зробив це взуття ідеальним вибором для будь-яких образів: від повсякденних до ділових.

24 Канал розповідає, які лофери зараз вважаються популярними і з чим їх краще поєднувати жінкам і чоловікам.

Звідки взялися лофери


Лофери виникли в 1930 роках, коли американці запозичили ідею зручного взуття без шнурівок у норвезьких рибалок. Бренд G.H. Bass першим адаптував цей дизайн, створивши модель Weejuns – вона стала класичним пенні-лофером.
У 1950 – 60-х роках лофери набули популярності серед студентів престижних університетів США й стали символом молодіжного стилю. Їх носили Джеймс Дін, Джон Кеннеді, Елвіс Преслі. У 1953 році бренд Gucci додав до дизайну металеву пряжку – так з'явилися horsebit-лофери, які стали символом ділового образу. 
Спочатку лофери були суто чоловічим взуттям, але з часом їх активно почали носити й жінки – як у класичних моделях, так і в сучасних інтерпретаціях. Сьогодні лофери – це універсальне взуття для чоловіків і жінок, яке поєднує комфорт, елегантність і стиль.
 

Лофери – це різновид сліпонів класичного стилю. Майже в 100% випадків вони виготовляються з однотонної шкіри або замші з декоративною прошивкою.

Серед особливостей цього взуття:

  • без застібок і шнурків;
  • дірочки у верхній частині взуття для вентиляції ноги;
  • мають невеликий широкий каблук;
  • є декоративні елементи;
  • округлий або трохи витягнутий носок;
  • щільно сидять на нозі, не облягаючи її повністю;
  • поєднуються як з діловим костюмом, так і з повсякденним одягом;
  • підходять для жінок, чоловіків і дітей.

Є безліч видів лоферів. Найвідоміші з них:

Пенні лофери мають декоративний ремінець з прорізом, в який можна вставити монетку (penny);

Тассел лофери – з китицями на передній частині;

Хорсбіт лофери містять металеву пряжку у формі підкови на передній частині;

Лофери без задника поєднують у собі зручність сандалів та елегантність класичного взуття;

Бельгійські лофери – на тонкій підошві, з бантиком на передній частині взуття;

Лофери з масивною підошвою;

Замшеві лофери

Замша – це тренд кожної осені, але цього року всі особливо захоплені замшевими лоферами. І це легко зрозуміти. Цей матеріал менш схильний до появи мозолів, ніж традиційна шкіра, і з часом краще пристосовується до форми ноги.

Класичні чорні лофери

Це вже не просто тренд, а радше розумна інвестиція – чорні лофери зараз буквально всюди. 

З чорними лоферами неможливо помилитися / Фото Launchmetrics Spotlight

Лофери з крокодиловим принтом

Крокодиловий принт додає образу особливого шарму, який оцінять уважні до деталей модники. Незалежно від обраного відтінку, такі лофери додають вбранню стильну ретро-нотку.

Лофери з крокодиловим принтом / Фото Launchmetrics Spotlight

Лофери-мюлі

Цей стиль можна сміливо занести до категорії: ідеальне взуття на міжсезоння. Лофери-мюлі дають свободу, як у сандалях, але без необхідності оголювати пальці на міських вулицях. А коли похолоднішає – їх легко поєднувати з масивними або яскравими шкарпетками, створюючи стильний і практичний образ.

Лофери-мюлі – ідеальний варіант взуття для перехідного сезону / Фото Pinterest

Лофери з китицями

Китички повертаються цієї осені. Поєднайте їх з грубими шкарпетками та товстим светром, або зіграйте на контрастах, скомбінувавши масивні лофери з ніжною сукнею в дусі "теорії невідповідного взуття".

Лофери з китицями від Loro Piana / Скриншот

Лофери на платформі

Якщо Белла Хадід носить певне взуття, можна не сумніватися – воно стане трендом. Зараз її улюблені – лофери на платформі. Нещодавно вона з'явилася в них у Нью-Йорку, тож цієї осені ця модель точно буде всюди.

Лофери – рідкісний тип взуття, який однаково добре підходить до різних ситуацій і сезонів: чи то це осіння прогулянка з кавою в легінсах, чи то побачення взимку в колготках. Недарма вони – незамінний елемент як базового, так і трендового гардероба. 

Лофери представлені різноманіттям моделей. Мінімалісти можуть обрати класичні шкіряні моделі, а тим, хто любить виразність, підійдуть лаковані варіанти або лофери на тракторній підошві. 

Сезонна універсальність лоферів – це факт. І саме перехід до осінніх образів відкриває безмежні можливості для стильних поєднань

Лофери можна носити з костюмом-спідницею

Лаконічний костюм зі спідницею та елегантні лофери – класичне поєднання / Фото Pinterest

Якщо ваш костюм самодостатній, аксесуари просто доповнять образ. 

З поло у стилі преппі

Стиль преппі чудово поєднується з улюбленими лоферами. Зношене коричневе взуття додає образу легкості та натуральності. Для стильного завершення – підберіть пасок, оправу окулярів і лофери в одному тоні.

З костюмом-комплектом

Лофери у поєднанні з костюмом / Фото Imaxtree

Комплекти з принтом – завжди вдале рішення. Щоб збалансувати активний візерунок, оберіть нейтральні аксесуари. Важливі форма сумки, окулярів і лоферів, а модні шкарпетки завершують образ.

З квітковою міді-спідницею

Міді-спідниця така ж універсальна, як і лофери. Разом – ідеальна пара. Сміливе поєднання фактур, силуетів і деталей створює "wrong-shoe theory" у найкращому прояві. Якщо додаєш кітчевий аксесуар – наприклад, капелюшок чи яскраву сумку – базові коричневі лофери гармонізують усе.

З класичним тренчем

Комбінуйте лофери з тренчем / Фото Pinterest

Для образу в стилі Керолін Бассетт-Кеннеді: тренч, джинси і лофери – безпрограшна формула. Недбала зачіска і квадратні лофери – прості, але трендові акценти.

З сукнею-бейбідол

Лофери поєднуються навіть із найдивнішою сукнею / Pinterest

Це ідеальне поєднання м'якості і структури: ніжна, романтична сукня в контрасті з жорсткішими аксесуарами — темні окуляри, чорна сумка і лофери у чоловічому стилі. 

З сорочкою і краваткою

Модна адаптація чоловічого стилю: сорочка, краватка, плісирована спідниця та класичні лофери. Мінімалізм і модерн в одному.

З піджаком і колготками

Алекса Чанг – майстриня модних образів. Тут вона грає з пропорціями: об'ємний піджак і сумка, ледь помітні штани/колготки та лофери – стильна формула на вечірній перехідний сезон.

З костюмом з шортами

Поєднання лоферів і костюму з шортами / Фото Pinterest

Теплий офісний образ: подовжений піджак і шорти створюють вивірену базу, а масивні лофери додають характеру. Стильно, практично і небанально.

З тональним багатошаровим образом

Одягніться  в одному відтінку / Фото Launchmetrics Spotlight

Червоні лофери тут задають тон буквально. Поєднання бордо, граната і каштанового з вишневими лаковими лоферами — справжній майстер-клас з осінньої тональності.

Повсякденний стиль (casual) з лоферами

  • Найкращі моделі: пенні-лофери, beefroll-лофери, масивні лофери.
  • Чим простіше взуття – тим складніше його зробити кежуал.
  • Коричнева шкіра виглядає менш формально, ніж чорна.
  • Замша – завжди менш формальна, ніж гладка шкіра.
  • З кольорами та принтами лофери виглядають легше.

Наприклад, коричневі лофери, світла джинса, сорочка в стилі вестерн або футболка без логотипу – ідеальний варіант для літа.

Зверніть увагу! Лофери можна поєднати з шортами, якщо взуття світлого кольору й замшеве. Додайте поло або гавайську сорочку. Ніяких чорних лоферів або спортивних футболок!

Смарт-кежуал з лоферами

  • Без шортів та футболок.
  • Краще – сорочка з комірцем (можна короткий рукав), заправлена.
  • Темні джинси або чиноси.
  • Взуття краще темніше – темно-коричнева або чорна шкіра.

Наприклад: білі джинси + синє поло + лофери.

Бізнес-кежуал з лоферами

  • Сорочка Oxford, добре підібрані чиноси або вовняні брюки, піджак.
  • Лофери + шкарпетки (в тон штанам – найкращий вибір).
  • Не костюм – піджак і штани мають бути з різних тканин.
  • Джинси – іноді допустимі (залежить від дрескоду).

Ідеальна формула для чоловіків: Oxford-сорочка + чиноси або вовняні брюки + спортивний піджак + лофери.

Бізнес / формальний стиль з лоферами

  • Взуття: гладка чорна або темно-коричнева шкіра, мінімум деталей.
  • Ідеально: пенні-лофери, лофери з китицями або horsebit.
  • Ніяких масивних швів або "beefroll".
  • Вибирайте витончений силует (наприклад, almond toe).
  • Приклад: чорні лофери з китицями + сірий двобортний костюм + біла сорочка + чорна краватка.

Beefroll – це декоративний елемент на лоферах (особливо на пенні-лоферах), що має вигляд товстих, закруглених швів по боках перемички (пояска) на верхній частині взуття. Вони нагадують маленькі рулети або згортки – звідси й назва "beefroll" (буквально: "м'ясний рулет").
Almond toe – це форма носка взуття, яка має злегка загострену, але м'яко округлену форму, схожу на мигдаль.

Як носити чорні лофери?

  • Вони формальніші, але не виключають повсякденного стилю.
  • Підійдуть до темних джинсів з широкими штанинами, футболки або oversize сорочки.
  • Не рекомендується носити з шортами – виглядає занадто грубо.

Як носити масивні лофери (chunky loafers)?

  • Це більш кежуал варіант.
  • Комбінуйте з сорочкою та широкими джинсами.
  • Уникайте вузьких штанів – важливо, щоб штани спадали на взуття.

Лофери – це найуніверсальніше взуття, яке можна носити і з шортами, і з костюмом. Усе залежить від моделі, матеріалу та того, як ви поєднуєте речі. Головне – стежити за чистими лініями, балансом стилю та формальністю ситуації.

Темно-сині лофери з білими штанами й темно-синім кардиганом/ Hackett

Коричневі пенні-лофери з білими штанами та кремовою сорочкою / Bonobos

Коричневі пенні-лофери з білими штанами та замшевою курткою / Slowear

Замшеві пенні-лофери з білими джинсами та чорною поло / Reiss

Чорні лофери з чорними штанами й поло з довгими рукавами / Alex Mill

Коричневі шкіряні лофери з темно-синіми штанами й кремовим светром на блискавці / Luca Faloni

Чорні пенні-лофери з костюмом кольору тютюну / J Crew

Пісочні замшеві лофери з сіро‑бежевими шортами‑чінос / Hackett

Шоколадно-коричневі лофери з сіро‑чінос шортами та лляною сорочкою / Reiss

Масивні лофери з укороченими джинсами прямого крою / Wax London

Замшеві лофери з джинсами й білою сорочкою з кубинським коміром / Suitsupply

Чорні пенні-лофери з прямими "потертими" джинсами / Фото A Day's March

Часті питання

Що таке лофери та які їх основні особливості?

Лофери — це різновид сліпонів класичного стилю, які виготовляються з однотонної шкіри або замші з декоративною прошивкою. Їхні особливості включають відсутність застібок і шнурків, дірочки у верхній частині для вентиляції, невеликий широкий каблук, декоративні елементи, округлий або трохи витягнутий носок, щільну посадку на нозі та універсальність у поєднанні з різним одягом.

Які види лоферів існують і чим вони відрізняються?

Є кілька видів лоферів: пенні лофери з декоративним ремінцем, тассел лофери з китицями, хорсбіт лофери з металевою пряжкою, лофери без задника, бельгійські лофери з бантиком, лофери з масивною підошвою. Кожен вид має свої унікальні елементи декору та форму, що відрізняє їх один від одного.

Як носити лофери з різним одягом для чоловіків і жінок?

Лофери підходять для різного одягу. Для жінок їх можна поєднувати з костюмом-спідницею, поло в стилі преппі, квітковою міді-спідницею або класичним тренчем. Для чоловіків лофери підходять для повсякденного, смарт-кежуал та бізнес-кежуал стилів — їх можна носити з джинсами, чиносами, сорочками з комірцем і спортивними піджаками. Важливо дотримуватися балансу стилю та формальності ситуації.