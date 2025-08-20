Як носити головне взуття осені 2025: лофери в жіночих і чоловічих образах
- Лофери стали популярними у 1930-х роках, початково як чоловіче взуття, але з часом стали універсальними для обох статей.
- Модні тренди 2025 року включають замшеві лофери, класичні чорні лофери, лофери з крокодиловим принтом, лофери-мюлі, лофери з китицями та лофери на платформі.
- Лофери поєднуються з різноманітним одягом: від ділових костюмів і тренчів до суконь і багатошарових образів.
Восени 2025 року лофери стануть головним must-have сезону. Універсальний дизайн зробив це взуття ідеальним вибором для будь-яких образів: від повсякденних до ділових.
24 Канал розповідає, які лофери зараз вважаються популярними і з чим їх краще поєднувати жінкам і чоловікам.
Що таке лофери, які їх особливості та види?
Звідки взялися лофери
Лофери виникли в 1930 роках, коли американці запозичили ідею зручного взуття без шнурівок у норвезьких рибалок. Бренд G.H. Bass першим адаптував цей дизайн, створивши модель Weejuns – вона стала класичним пенні-лофером.
У 1950 – 60-х роках лофери набули популярності серед студентів престижних університетів США й стали символом молодіжного стилю. Їх носили Джеймс Дін, Джон Кеннеді, Елвіс Преслі. У 1953 році бренд Gucci додав до дизайну металеву пряжку – так з'явилися horsebit-лофери, які стали символом ділового образу.
Спочатку лофери були суто чоловічим взуттям, але з часом їх активно почали носити й жінки – як у класичних моделях, так і в сучасних інтерпретаціях. Сьогодні лофери – це універсальне взуття для чоловіків і жінок, яке поєднує комфорт, елегантність і стиль.
Лофери – це різновид сліпонів класичного стилю. Майже в 100% випадків вони виготовляються з однотонної шкіри або замші з декоративною прошивкою.
Серед особливостей цього взуття:
- без застібок і шнурків;
- дірочки у верхній частині взуття для вентиляції ноги;
- мають невеликий широкий каблук;
- є декоративні елементи;
- округлий або трохи витягнутий носок;
- щільно сидять на нозі, не облягаючи її повністю;
- поєднуються як з діловим костюмом, так і з повсякденним одягом;
- підходять для жінок, чоловіків і дітей.
Є безліч видів лоферів. Найвідоміші з них:
Пенні лофери мають декоративний ремінець з прорізом, в який можна вставити монетку (penny);
Тассел лофери – з китицями на передній частині;
Хорсбіт лофери містять металеву пряжку у формі підкови на передній частині;
Лофери без задника поєднують у собі зручність сандалів та елегантність класичного взуття;
Бельгійські лофери – на тонкій підошві, з бантиком на передній частині взуття;
Лофери з масивною підошвою;
Які лофери будуть у моді у 2025 році?
Замшеві лофери
Замша – це тренд кожної осені, але цього року всі особливо захоплені замшевими лоферами. І це легко зрозуміти. Цей матеріал менш схильний до появи мозолів, ніж традиційна шкіра, і з часом краще пристосовується до форми ноги.
Замшеві лофери атіко: дивіться відео
Класичні чорні лофери
Це вже не просто тренд, а радше розумна інвестиція – чорні лофери зараз буквально всюди.
З чорними лоферами неможливо помилитися / Фото Launchmetrics Spotlight
Лофери з крокодиловим принтом
Крокодиловий принт додає образу особливого шарму, який оцінять уважні до деталей модники. Незалежно від обраного відтінку, такі лофери додають вбранню стильну ретро-нотку.
Лофери з крокодиловим принтом / Фото Launchmetrics Spotlight
Лофери-мюлі
Цей стиль можна сміливо занести до категорії: ідеальне взуття на міжсезоння. Лофери-мюлі дають свободу, як у сандалях, але без необхідності оголювати пальці на міських вулицях. А коли похолоднішає – їх легко поєднувати з масивними або яскравими шкарпетками, створюючи стильний і практичний образ.
Лофери-мюлі – ідеальний варіант взуття для перехідного сезону / Фото Pinterest
Лофери з китицями
Китички повертаються цієї осені. Поєднайте їх з грубими шкарпетками та товстим светром, або зіграйте на контрастах, скомбінувавши масивні лофери з ніжною сукнею в дусі "теорії невідповідного взуття".
Лофери з китицями від Loro Piana / Скриншот
Лофери на платформі
Якщо Белла Хадід носить певне взуття, можна не сумніватися – воно стане трендом. Зараз її улюблені – лофери на платформі. Нещодавно вона з'явилася в них у Нью-Йорку, тож цієї осені ця модель точно буде всюди.
Лофери на платформі – сміливі, але при цьому надзвичайно легкі у стилізації: дивіться фото
З яким одягом найкраще носити лофери жінкам?
Лофери – рідкісний тип взуття, який однаково добре підходить до різних ситуацій і сезонів: чи то це осіння прогулянка з кавою в легінсах, чи то побачення взимку в колготках. Недарма вони – незамінний елемент як базового, так і трендового гардероба.
Лофери представлені різноманіттям моделей. Мінімалісти можуть обрати класичні шкіряні моделі, а тим, хто любить виразність, підійдуть лаковані варіанти або лофери на тракторній підошві.
Сезонна універсальність лоферів – це факт. І саме перехід до осінніх образів відкриває безмежні можливості для стильних поєднань
Лофери можна носити з костюмом-спідницею
Лаконічний костюм зі спідницею та елегантні лофери – класичне поєднання / Фото Pinterest
Якщо ваш костюм самодостатній, аксесуари просто доповнять образ.
З поло у стилі преппі
Лофери у поєднанні з поло: дивіться фото
Стиль преппі чудово поєднується з улюбленими лоферами. Зношене коричневе взуття додає образу легкості та натуральності. Для стильного завершення – підберіть пасок, оправу окулярів і лофери в одному тоні.
З костюмом-комплектом
Лофери у поєднанні з костюмом / Фото Imaxtree
Комплекти з принтом – завжди вдале рішення. Щоб збалансувати активний візерунок, оберіть нейтральні аксесуари. Важливі форма сумки, окулярів і лоферів, а модні шкарпетки завершують образ.
З квітковою міді-спідницею
Міді-спідниця така ж універсальна, як і лофери. Разом – ідеальна пара. Сміливе поєднання фактур, силуетів і деталей створює "wrong-shoe theory" у найкращому прояві. Якщо додаєш кітчевий аксесуар – наприклад, капелюшок чи яскраву сумку – базові коричневі лофери гармонізують усе.
З класичним тренчем
Комбінуйте лофери з тренчем / Фото Pinterest
Для образу в стилі Керолін Бассетт-Кеннеді: тренч, джинси і лофери – безпрограшна формула. Недбала зачіска і квадратні лофери – прості, але трендові акценти.
З сукнею-бейбідол
Лофери поєднуються навіть із найдивнішою сукнею / Pinterest
Це ідеальне поєднання м'якості і структури: ніжна, романтична сукня в контрасті з жорсткішими аксесуарами — темні окуляри, чорна сумка і лофери у чоловічому стилі.
З сорочкою і краваткою
Модна адаптація чоловічого стилю: сорочка, краватка, плісирована спідниця та класичні лофери. Мінімалізм і модерн в одному.
З піджаком і колготками
Повторіть образ Алекси Чанг: дивіться фото
Алекса Чанг – майстриня модних образів. Тут вона грає з пропорціями: об'ємний піджак і сумка, ледь помітні штани/колготки та лофери – стильна формула на вечірній перехідний сезон.
З костюмом з шортами
Поєднання лоферів і костюму з шортами / Фото Pinterest
Теплий офісний образ: подовжений піджак і шорти створюють вивірену базу, а масивні лофери додають характеру. Стильно, практично і небанально.
З тональним багатошаровим образом
Одягніться в одному відтінку / Фото Launchmetrics Spotlight
Червоні лофери тут задають тон буквально. Поєднання бордо, граната і каштанового з вишневими лаковими лоферами — справжній майстер-клас з осінньої тональності.
Як носити лофери чоловікам?
Повсякденний стиль (casual) з лоферами
- Найкращі моделі: пенні-лофери, beefroll-лофери, масивні лофери.
- Чим простіше взуття – тим складніше його зробити кежуал.
- Коричнева шкіра виглядає менш формально, ніж чорна.
- Замша – завжди менш формальна, ніж гладка шкіра.
- З кольорами та принтами лофери виглядають легше.
Наприклад, коричневі лофери, світла джинса, сорочка в стилі вестерн або футболка без логотипу – ідеальний варіант для літа.
Зверніть увагу! Лофери можна поєднати з шортами, якщо взуття світлого кольору й замшеве. Додайте поло або гавайську сорочку. Ніяких чорних лоферів або спортивних футболок!
Смарт-кежуал з лоферами
- Без шортів та футболок.
- Краще – сорочка з комірцем (можна короткий рукав), заправлена.
- Темні джинси або чиноси.
- Взуття краще темніше – темно-коричнева або чорна шкіра.
Наприклад: білі джинси + синє поло + лофери.
Бізнес-кежуал з лоферами
- Сорочка Oxford, добре підібрані чиноси або вовняні брюки, піджак.
- Лофери + шкарпетки (в тон штанам – найкращий вибір).
- Не костюм – піджак і штани мають бути з різних тканин.
- Джинси – іноді допустимі (залежить від дрескоду).
Ідеальна формула для чоловіків: Oxford-сорочка + чиноси або вовняні брюки + спортивний піджак + лофери.
Бізнес / формальний стиль з лоферами
- Взуття: гладка чорна або темно-коричнева шкіра, мінімум деталей.
- Ідеально: пенні-лофери, лофери з китицями або horsebit.
- Ніяких масивних швів або "beefroll".
- Вибирайте витончений силует (наприклад, almond toe).
- Приклад: чорні лофери з китицями + сірий двобортний костюм + біла сорочка + чорна краватка.
Beefroll – це декоративний елемент на лоферах (особливо на пенні-лоферах), що має вигляд товстих, закруглених швів по боках перемички (пояска) на верхній частині взуття. Вони нагадують маленькі рулети або згортки – звідси й назва "beefroll" (буквально: "м'ясний рулет").
Almond toe – це форма носка взуття, яка має злегка загострену, але м'яко округлену форму, схожу на мигдаль.
Як носити чорні лофери?
- Вони формальніші, але не виключають повсякденного стилю.
- Підійдуть до темних джинсів з широкими штанинами, футболки або oversize сорочки.
- Не рекомендується носити з шортами – виглядає занадто грубо.
Як носити масивні лофери (chunky loafers)?
- Це більш кежуал варіант.
- Комбінуйте з сорочкою та широкими джинсами.
- Уникайте вузьких штанів – важливо, щоб штани спадали на взуття.
Лофери – це найуніверсальніше взуття, яке можна носити і з шортами, і з костюмом. Усе залежить від моделі, матеріалу та того, як ви поєднуєте речі. Головне – стежити за чистими лініями, балансом стилю та формальністю ситуації.
Темно-сині лофери з білими штанами й темно-синім кардиганом/ Hackett
Коричневі пенні-лофери з білими штанами та кремовою сорочкою / Bonobos
Коричневі пенні-лофери з білими штанами та замшевою курткою / Slowear
Замшеві пенні-лофери з білими джинсами та чорною поло / Reiss
Чорні лофери з чорними штанами й поло з довгими рукавами / Alex Mill
Коричневі шкіряні лофери з темно-синіми штанами й кремовим светром на блискавці / Luca Faloni
Чорні пенні-лофери з костюмом кольору тютюну / J Crew
Пісочні замшеві лофери з сіро‑бежевими шортами‑чінос / Hackett
Шоколадно-коричневі лофери з сіро‑чінос шортами та лляною сорочкою / Reiss
Масивні лофери з укороченими джинсами прямого крою / Wax London
Замшеві лофери з джинсами й білою сорочкою з кубинським коміром / Suitsupply
Чорні пенні-лофери з прямими "потертими" джинсами / Фото A Day's March
Часті питання
Що таке лофери та які їх основні особливості?
Лофери — це різновид сліпонів класичного стилю, які виготовляються з однотонної шкіри або замші з декоративною прошивкою. Їхні особливості включають відсутність застібок і шнурків, дірочки у верхній частині для вентиляції, невеликий широкий каблук, декоративні елементи, округлий або трохи витягнутий носок, щільну посадку на нозі та універсальність у поєднанні з різним одягом.
Які види лоферів існують і чим вони відрізняються?
Є кілька видів лоферів: пенні лофери з декоративним ремінцем, тассел лофери з китицями, хорсбіт лофери з металевою пряжкою, лофери без задника, бельгійські лофери з бантиком, лофери з масивною підошвою. Кожен вид має свої унікальні елементи декору та форму, що відрізняє їх один від одного.
Як носити лофери з різним одягом для чоловіків і жінок?
Лофери підходять для різного одягу. Для жінок їх можна поєднувати з костюмом-спідницею, поло в стилі преппі, квітковою міді-спідницею або класичним тренчем. Для чоловіків лофери підходять для повсякденного, смарт-кежуал та бізнес-кежуал стилів — їх можна носити з джинсами, чиносами, сорочками з комірцем і спортивними піджаками. Важливо дотримуватися балансу стилю та формальності ситуації.