Lviv Fashion Week 2025 повертається: чим подія вразить у травні

Вже з 22 по 25 травня у Львові знову талановиті бренди представлятимуть свої колекції. Цього сезону подія збере не лише дизайнерів, але й художників, та всіх, хто дотичний до моди.

За чотири дні Lviv Fashion Week об’єднає покази колекцій, лекції, артпроєкти та благодійні ініціативи, пише 24 Канал.

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Які покази чекати на Lviv Fashion Week

Цього сезону модна подія пройде в Barvy Event Hall. Свої колекції представлять бренди JULIYA KROS, VOZIANOV, Khrystyna RACHYTSKA, NOVANA STUDIO, VBRANA by Svitlana Mykytyuk, STARCHAK, Ksenia SERBIN, італійський бренд BALOSSA. Після багаторічної перерви на подіум Lviv Fashion Week повертається ROKSOLANA BOGUTSKA.



ROKSOLANA BOGUTSKA представить свою колекцію / Фото пресслужби LFW

Доброчинність на Lviv Fashion Week

Мода не лише змінює й надихає, але й підтримує в час війни. У рамках події відбудеться збір коштів на підтримку 47 ОМБр, де служить багаторічний фотограф Lviv Fashion Week Ігор Федорів.

Також модна подія має формат "запрошення за донат". Це означає, що для того, щоб потрапити на показ від обраного бренду чи лекції освітньої програми, потрібно зробити благодійний внесок. Це спосіб долучитись до події та водночас допомогти тим, хто боронить Україну.

Цікаві події на Lviv Fashion Week

Окрім того, в рамках освітньої програми Lviv Fashion Week відбудеться серія зустрічей і панельних дискусій із представниками міжнародної та української модної індустрії. Захід об’єднає досвід fashion-експертки та засновниці Fashion Africa 254 Варіді Пабст Шробсдорфф, ексредакторки L’Officiel Ukraine, fashion-експертки Ани Варави, а також провідних фахівців з візуальних комунікацій – Олени Дяків та Юлії Борщевської.



Подія вразить цікавою програмою / Фото прес-служби LFW

До освітньої частини долучиться також Томас Ерхардт, засновник провідної берлінської комунікаційної агенції Project Hype, яка спеціалізується на fashion- і lifestyle-PR та реалізує стратегічні кампанії, що посилюють позиціонування брендів на німецькому ринку.

Особливий акцент буде зроблено на моду в Україні як культурний феномен: свою експертизу представлять дизайнерка Оксана Караванська, засновниця бренду OLIZ Христина Оліярник, культурознавиця та телеведуча Мар’яна Гірняк та завідувачка кафедри дизайну костюма ЛНАМ Зеновія Тканко. Програма покликана стати платформою для діалогу між модою, освітою та національною ідентичністю, розкриваючи моду як інструмент м’якої сили на глобальній арені.

Арт на Lviv Fashion Week

У співпраці з Львівською національною академією мистецтв буде реалізовано артпроєкт: виставку сучасного об’ємно-просторового мистецтва “Присутність”.

Виставка об’єднає роботи викладачів, випускників та студентів Львівської національної академії мистецтв, які досліджують людину через матеріал, обʼєм та форму.

Серед учасників виставки: Нацпром (Микола Маценко та Олег Тістол), Людмила Давиденко, Петро Грицюк, Артур Кушнарьов, Сергій Дробишевський, Наталка Откович. Куратор – Ксенія Ціхурська (артдилерка, учасниця благодійного фонду “Друзі ЛНАМ”).

Виставковий проєкт GERDA-11 на Lviv Fashion Week

Львівський бренд STARCHAK уперше представить не колекцію, а історію. "GERDA-11" – виставковий проєкт, створений разом із Марією ʼʼГердоюʼʼ Чех – військовою, яка пройшла оборону Маріуполя, Азовсталь, поранення, контузію і полон.

У співпраці з художником #neivanmade дизайнерка Марія Старчак створила дроп, де одяг перетворюється на свідчення.

GERDA-11 – це про внутрішній подіум. Навіть якщо навколо бетон, холод і темрява. Це моя зброя повернення,

– каже Марія "Герда" Чех.

Ця колекція – про гідність, витримку та відновлення. Вона дає голос жінці, яка пройшла крізь біль і залишилась творчою. Бренд STARCHAK створює для цього голосу простір.