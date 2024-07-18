Мистецтво "жахливого" макіяжу: який би вигляд мали фобії, якби вони були людьми

Макіяж може як підкреслювати риси обличчя, так і бути інструментом неймовірних перевтілень. Так, візажисти вирішили втілити найпопулярніші фобії та показати, який би вигляд вони мали, якби були людьми.

До слова, цей тренд є дуже популярним у мережі вже протягом кількох років. Блогери й візажисти з усього світу створюють найрізноманітніші й водночас дійсно страшні образи, передає Lady 24.

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Якби фобії були людьми, то який би вигляд мали

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Тренд під назвою Phobias as makeup популярний вже протягом кількох років. Його ідея полягає у тому, що візажисти переосмислюють найбільші страхи людей і втілюють їх у життя. Такий макіяж буквально є фізичним втіленням фобій.

До прикладу, чи не найпопулярнішим у мережі є втілення арахнофобії – страху павуків. За приблизними підрахунками, третина жінок в усьому світі боїться павуків. Так, візажистка й блогерка @zombae.undead, яка спеціалізується на жахливому макіяжу, втілила одну з найпопулярніших фобій.

Арахнофобія у макіяжі: дивіться відео

Ще однією фобією, з якою стикаються майже половина населення планети, є коулрофобія – страх клоунів. За приблизними підрахунками, близько 5% людей на планеті мають панічний страх лише від зображень клоунів.

Коулрофобія у макіяжі: дивіться відео

Чимало людей також страждають і на клаустрофобію – страх перед замкненим простором. Він може виникати у ліфтах, автомобілях чи маленьких і тісних кімнатах. Блогерка @molchanovamua стала втіленням такого страху. Візажистка створила моторошний макіяж, і, щоб передати страх замкненого простору, одягнула на голову коробку.

Який би вигляд мала клаустрофобія, якби була людиною: дивіться відео

Ще одна фобія, на яку страждають люди, таласофобія – постійний і сильний страх глибоких водойм, таких як море, океани чи озера, а також страх водних істот. Якби такий страх можна було втілити у житті, то це точно була б людина-амфібія, і це на своєму прикладі показала візажистка @marji.artist.

Таласофобія у макіяжі: дивіться відео

Офіофобія – страх перед зміями – також одна з найпоширеніших фобій у світі. Якби цей страх втілювала людина, то на її обличчі точно були б плазуни. Так, візажистка @irisxgrace втілила популярну фобію у макіяжі.

Офіофобія якби була людиною: дивіться відео

Кожне з цих перевтілень потребувало чимало часу на створення образу. Адже візажистки створювали не лише макіяж, а й додаткові елементи, які найкраще описували суть фобії.