Так, відома блогерка та візажистка Camila Pudim, яка до слова започатковує чимало трендів у тіктоці, відтворила образи усіх героїв мультфільму-рекордсмена. Дівчина до найменших деталей відтворила образи героїв, чим підкорила мережу.

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Блогерка повторила образи героїв мультфільму

На тлі популярності мультфільму "Думками навиворіт 2" блогерка вирішила повторити образи улюблених персонажів. Так, Каміла взяла за основу трейлер анімаційного фільму, а образи повторювала один за одним.

Загалом, блогерка продемонструвала усі 8 героїв-персонажів:

Радість,

Сум,

Гнів,

Страх,

Відраза,

Тривожність,

Нудьга,

Конфуз.

До слова, мультфільм "Думками навиворіт 2" побив усі світові рекорди, адже цей анімаційний фільм став найуспішнішим дебютом у кіно. Так, лише за перші дні прем'єри у кіно стрічка зібрала приблизно 295 мільйонів доларів у всьому світі.

Дівчина відтворила образи героїв з мультфільму "Думками навиворіт 2": дивіться відео

Ці перевтілення буквально підкорили мережу, адже відео за 5 днів переглянули майже 80 мільйонів користувачів, 13,6 мільйона вподобань, а понад 172,6 тисяч користувачів залишили свої коментарі.