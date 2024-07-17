Так, известная блогер и визажистка Camila Pudim, которая к слову начинает немало трендов в тиктоке, воссоздала образы всех героев мультфильма-рекордсмена. Девушка до мельчайших деталей воспроизвела образы героев, чем покорила сеть.

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Блогерша повторила образы героев мультфильма

На фоне популярности мультфильма "Головоломка 2" блогерша решила повторить образы любимых персонажей. Так, Камила взяла за основу трейлер анимационного фильма, а образы повторяла один за другим.

В общем, блогерша продемонстрировала все 8 героев-персонажей:

Радость,

Печаль,

Гнев,

Страх,

Отвращение,

Тревожность,

Скука,

Конфуз.

К слову, мультфильм "Головоломка 2" побил все мировые рекорды, ведь этот анимационный фильм стал самым успешным дебютом в кино. Так, только за первые дни премьеры в кино лента собрала примерно 295 миллионов долларов во всем мире.

Девушка воссоздала образы героев из мультфильма "Головоломка 2": смотрите видео

Эти перевоплощения буквально покорили сеть, ведь видео за 5 дней посмотрели почти 80 миллионов пользователей, 13,6 миллиона лайков, а более 172,6 тысячи пользователей оставили свои комментарии.