К слову, этот тренд очень популярен в сети уже в течение нескольких лет. Блогеры и визажисты со всего мира создают самые разнообразные и одновременно действительно страшные образы, передает Lady 24.
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Если бы фобии были людьми, то как бы выглядели
Тренд под названием Phobias as makeup популярен уже в течение нескольких лет. Его идея заключается в том, что визажисты переосмысливают самые большие страхи людей и воплощают их в жизнь. Такой макияж буквально является физическим воплощением фобий.
К примеру, едва ли не самым популярным в сети является воплощение арахнофобии – страха пауков. По приблизительным подсчетам, треть женщин во всем мире боится пауков. Так, визажистка и блогер @zombae.undead, которая специализируется на ужасном макияже, воплотила одну из самых популярных фобий.
Арахнофобия в макияже: смотрите видео
Еще одной фобией, с которой сталкиваются почти половина населения планеты, является коулрофобия – страх клоунов. По приблизительным подсчетам, около 5% людей на планете имеют панический страх только от изображений клоунов.
Коулрофобия в макияже: смотрите видео
Многие также страдают и клаустрофобией – страх перед замкнутым пространством. Он может возникать в лифтах, автомобилях или маленьких и тесных комнатах. Блогер @molchanovamua стала воплощением такого страха. Визажистка создала жуткий макияж, и, чтобы передать страх замкнутого пространства, одела на голову коробку.
Как бы выглядела клаустрофобия, если бы была человеком: смотрите видео
Еще одна фобия, которой страдают люди, талассофобия – постоянный и сильный страх глубоких водоемов, таких как море, океаны или озера, а также страх водных существ. Если бы такой страх можно было воплотить в жизни, то это точно был бы человек-амфибия, и это на своем примере показала визажистка @marji.artist.
Таласофобия в макияже: смотрите видео
Офиофобия – страх перед змеями – также одна из самых распространенных фобий в мире. Если бы этот страх воплощал человек, то на его лице точно были бы пресмыкающиеся. Так, визажистка @irisxgrace воплотила популярную фобию в макияже.
Офиофобия если бы была человеком: смотрите видео
Каждое из этих перевоплощений требовало немало времени на создание образа. Ведь визажистки создавали не только макияж, но и дополнительные элементы, которые лучше всего описывали суть фобии.