Роздерте обличчя і грим тріснутої ляльки: страшні макіяжі на Геловін, які робляться за 10 хвилин

Вже сьогодні ввечері чимало прихильників Геловіну відправляться на вечірки. Якщо ж ви ще не знайшли для себе макіяж, який хочете зробити, а часу обмаль, тоді рекомендуємо надихнутися ефектно-красивими перевтіленнями від блогерок з тіктоку.

У своїх акаунтах вони представили туторіали макіяжів, які можна легко повторити, приклавши лише трохи терпіння та зусиль, пише Lady 24. Деякі макіяжі на Геловін вимагають особливої підготовки, тому їх складно самостійно повторити в домашніх умовах.

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Який макіяж зробити на Геловін

Щоб полегшити вам завдання, ми віднайшли кілька страшних макіяжів, які можна повторити вдома, не вдаючись до послуг гримера. Не всі макіяжі вдасться повторити з першого разу, тому спочатку можете трохи попрактикуватися.

Для того, щоб гримування було вдалим, треба подбати про темні тіні, пензлики, чорні олівці, червону помаду та навіть додаткові атрибути, які знадобляться для створення макіяжу.

Роздерте обличчя

Для того, щоб відтворити цей макіяж, потрібно на фольгу нанести червону помаду, а тоді прикласти її до обличчя. За допомогою косого пензлика промалюйте чіткі порізи, а чорним олівцем додайте їм додаткового штриху задля створення ефекту реальності.

Як повторити макіяж роздертого обличчя: дивіться відео

Подряпини на обличчі

Цей лайфхак потребує червоної помади та виделки. Нанесіть її на столове приладдя й прикладіть для обличчя, щоб утворилися подряпини. Тоді зверху треба додати трішки чорного олівця.

Як повторити макіяж подряпин на обличчі: дивіться відео

Грим тріснутої ляльки

Такий страхітливий грим набрав аж 3 мільйони переглядів у тіктоці. Щоб його відтворити, потрібно нанести спеціальний золотий розчин для гриму, а далі нанесіть на обличчя та шию глину товстим шаром. Висушіть все феном, намалюйте губи й румяна, брови та вії. Глина дуже легко тріскається, тому виглядає грим тріснутої ляльки страшно й дивовижно водночас.

Як повторити грим тріснутої ляльки: дивіться відео

Павуки на обличчя

Для створення цього макіяжу, потрібно придбати наклейки павуків, приклеїти їх на обличчя та шию та покрити зверху темними тінями. Коли приберете наліпки – залишиться слід від павуків. Далі треба зробити на повіках три стрілки й створити з них павутину, а для довершення образу – приміряти чорні лінзи.

Як повторити макіяж з павуками на обличчі: дивіться відео

Грим на капроновій тканині

Блогерка показала, як можна створити ляльковий, але дещо вражаючий образ ляльки на капроновій тканині. Все, що треба зробити – одягнути її й намалювати на ній величезні очі та губи. Виглядає такий грим цікаво та вже зібрав у тіктоці понад 2 мільйони переглядів.

Як повторити грим на капроновій тканині: дивіться відео