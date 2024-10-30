Образи на Геловін не обов’язково мають бути страшними та жахливими, пише Lady 24. Хоч основна ідея й полягає в тому, щоб налякати своїм виглядом інших, все частіше на це свято перетворюються в казкових персонажів чи героїв відомих кінохітів.

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Вибір вбрання на Геловін дає велику свободу фантазіям, оскільки приміряти можна будь-що – від образу страхітливої монахині до милої феї в красивій сукні. Тут треба орієнтуватися на вечірку та місце проведення заходу. Та для того, щоб вам легше було обрати щось для себе, рекомендуємо переглянути найпопулярніші образи.

Відьма

Якщо хочете виглядати на Геловін містично й вишукано – робіть ставку на образ відьми. Такий аутфіт колись приміряла на собі Кендалл Дженнер. Вам потрібно одягнути чорну вечірню сукню, поєднавши її з об’ємним капелюхом та рукавицями. Щоб довершити look – не забудьте про темний макіяж.

Образ відьми на Геловін: дивіться відео

Фея

Образ на Геловін також може бути загадковим. Красиво та ефектно виглядає казкове плаття з крилами та короною на голові, яке нагадує фею. До такого плаття страхітливий макіяж робити не варто.



Дитячі феї на Геловін / Фото Pinterest

Малефісента

Для створення образу Малефісенти знадобиться чорний корсет, лосини та взуття на підборах. У спеціалізованому магазині доведеться пошукати лише накидку та роги, які треба прикріпити на голову. Щодо макіяжу, то очі мають бути чорними, а губи – яскраво-червоними.



Образ Малефісенти на Геловін / Фото Pinterest

Клеопатра

Щоб створити красивий образ Клеопатри, потрібне лише обтисле бежеве плаття та аксесуар для волосся тіка. Клеопатра носила багато прикрас, тому образ треба доповнити браслетами, кольє та перснями. А от макіяж має складатися з масивних та довгих чорних стрілок.

Образ Клеопатри на Геловін: дивіться відео

Крила Victoria's Secret

Щоб відтворити цей образ у магазині костюмів треба віднайти величезні крила й доповнити look топом та спідницею й взуттям на підборах. Натхнення можете шукати у виходах моделей на подіум.

Образ ангела на Геловін: дивіться відео

Венздей та кузен Ітт

На Геловін популярними є парні образи, тому пропонуємо повторити легкий аутфіт Венздей Аддамс та кузеном Ітт. Для останнього образу знадобиться бахромована тканина, капелюх та окуляри.

Парний образ на Геловін: дивіться відео

Бітлджус і Лідія

Для відтворення цього аутфіту потрібне червоне плаття для Лідії та чорно-білий костюм у смужки із зеленою перукою для Бітлджуса.

Парний образ на Геловін: дивіться відео

Лана Дель Рей та крокодил

Цього року саме цей парний образ "розриває" тікток. Безліч користувачів вирішили приміряти весільний образ співачки, який об’єднали з робочою уніформою її чоловіка Джеремі Дюфрена, який проводить екскурсії місцями з крокодилами. Головною фішкою такого образу є надувний крокодил.

Парний образ на Геловін: дивіться відео

Що одягнути на Геловін дітям

Якщо ж до святкування Геловіну долучаються діти, то до найпопулярніших варіантів належить костюм скелета, павука, образ русалоньки, відьмочки чи Венздей.

Для дівчаток відтворити милий образ героїні з мультфільму досить просто. У магазинах можна знати костюм Білосніжки, Аріель, Попелюшки чи будь-кого іншого з діснеївських принцес. Також легко створюється образ Вендзей чи відьмочки в чорному платті та капелюсі.

Для хлопчиків також можна віднайти чимало тематичних костюмів. Деякі з них можуть бути парними, оскільки ще більше довершать аутфіт.



Образи для дітей на Геловін / Фото Pinterest



Дитячі образи на Геловін / Фото Pinterest



Образи для дітей на Геловін / Фото Pinterest



Дитячі образи на Геловін / Фото Pinterest



Образи для дітей на Геловін / Фото Pinterest