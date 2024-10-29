До традиційних кольорів належить чорний, помаранчевий та червоний, пише Marie Claire. Покрити всі нігті однотонним лаком – це варіант для тих, хто не любить малюнків на нігтях. У всіх інших випадках радимо надихнутися цікавою добіркою манікюру, які треба створити напередодні Геловіна.

До теми Який манікюр зробити на Геловін: топові варіанти, які сподобаються всім

Павуки

Попри те, що Геловін у нас асоціюється спочатку з привидами та гарбузами, без павуків у це свято не обійтися. Радимо намалювати павучків на кожному нігті або ж лише одного, але великого, на одному з нігтів.



Ефектний манікюр на Геловін / Фото Pinterest



Цікавий манікюр на Геловін / Фото Pinterest

Змії

2025 рік пройде під покровою Змії, тому можете на Геловін випробувати на собі дизайн, який точно буде в моді на початку нового року.



Ефектний манікюр на Геловін / Фото Pinterest

Привиди

Мінімалісти можуть створити на одному нігті силует привиду, щоб манікюр був страшним, але й придатним на щодень. Інші нігті можна розмалювати всіма іншими елементами, які притаманні Геловіну.



Цікавий манікюр на Геловін / Фото Pinterest



Ефектний манікюр на Геловін / Фото Pinterest

Краплі крові

Об’ємний дизайн на нігтях у вигляді кривавих крапель стане ідеальним варіантом для містичного Геловіна.



Цікавий манікюр на Геловін / Фото Pinterest

Манікюр на Геловін вже давно перестав бути виключно готичним. Він може бути яскравим, дещо лаконічним чи з ефектним декором. Нігті ж можуть бути як довгими, так і короткими. Орієнтуйтеся лише на власні вподобання.