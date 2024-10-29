К традиционным цветам относится черный, оранжевый и красный, пишет Marie Claire. Покрыть все ногти однотонным лаком – это вариант для тех, кто не любит рисунков на ногтях. Во всех остальных случаях советуем вдохновиться интересной подборкой маникюра, которые надо создать накануне Хэллоуина.
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Пауки
Несмотря на то, что Хэллоуин у нас ассоциируется сначала с привидениями и тыквами, без пауков в этот праздник не обойтись. Советуем нарисовать паучков на каждом ногте или только одного, но большого, на одном из ногтей.
Эффектный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest
Интересный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest
Змеи
2025 год пройдет под покровом Змеи, поэтому можете на Хэллоуин испытать на себе дизайн, который точно будет в моде в начале нового года.
Эффектный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest
Призраки
Минималисты могут создать на одном ногте силуэт призрака, чтобы маникюр был страшным, но и пригодным на каждый день. Другие ногти можно разрисовать всеми другими элементами, которые присущи Хэллоуину.
Интересный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest
Эффектный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest
Капли крови
Объемный дизайн на ногтях в виде кровавых капель станет идеальным вариантом для мистического Хэллоуина.
Интересный маникюр на Хэллоуин / Фото Pinterest
Маникюр на Хэллоуин уже давно перестал быть исключительно готическим. Он может быть ярким, несколько лаконичным или с эффектным декором. Ногти же могут быть как длинными, так и короткими. Ориентируйтесь только на собственные предпочтения.