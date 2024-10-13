Вечірній макіяж на Новий рік 2025: добірка найкращих варіантів

Новорічний образ неможливо уявити без красивого макіяжу. Він чи не головна родзинка вечора, оскільки здатен доповнити образ. Новий рік – чудова можливість вдатися до експериментів та спробувати поєднати цікаві техніки різних відтінків тіней та помади.

У новорічну ніч навіть варто пробувати щось нове та сміливе, демонструючи вже з першого дня року свою готовність до змін та перевтілень, пише Viva. Готуючись до Нового року 2025, радимо зробити красивий макіяж зі стрілками, з додаванням блискіток та стразів або ж намалювати неймовірні smoky eyes, які увиразнять погляд.

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Щоб зрозуміти, який макіяж варто робити в новорічну ніч – скористайтеся нашою підказкою, яка допоможе ідеально завершити образ.

Монохромний макіяж

Спробуйте створити макіяж однієї палітри відтінку губ та очей. Монохромний варіант макіяжу ідеально виглядає для новорічного макіяжу. Модний мономакіяж складається з бежевих та рожевих відтінків, втім можна додати яскравого червоного чи лавандового кольору.

Найкраще мейкап робити під колір вбрання. Виглядати тоді ваш образ буде не лише гармонійно, але й ефектно та стильно.



Красивий макіяж на Новий рік 2025 / Фото Viva

Макіяж в арабському стилі

Спробуйте в новорічну ніч зробити насичений макіяж з яскравим акцентом на очах, який вважається одним з найпопулярніших варіантів. Для арабського макіяжу використовують велику кількість косметики, яка маскує всі нерівності та недоліки обличчя.

Новорічний макіяж в цьому стилі складається зі smoky eyes, комбінованих стрілок і густих нарощених вій. Для губ використовують нейтральні нюдові відтінки помади.



Ефектний макіяж на Новий рік 2025 / Фото Viva

Макіяж з довгими стрілками

Лисячий погляд завжди виглядає неймовірно проникливо й ефектно. Довга стрілка завжди залишається в моді й довершить будь-який новорічний макіяж. Витончені подовжені стрілки мають чудовий вигляд й без тіней, втім перламутрові чи золотисті тіні підійдуть ідеально.



Красивий макіяж на Новий рік 2025 / Фото Viva

Макіяж в стилі нюд

Природний макіяж завжди буде в тренді, тому обирайте нюдові тони для створення макіяжу. Ніжний нюдовий макіяж буде чудово виглядати із злегка розтушованою класичною стрілкою.



Ефектний макіяж на Новий рік 2025 / Фото Viva

Макіяж зі стразами

Блискітки чи гліттер додають макіяжу особливого, розкішного ефекту. Такий макіяж в новорічну ніч виглядає доволі ефектно та неповторно, тому експериментуйте та створюйте щось цікаве для себе.



Красивий макіяж на Новий рік 2025 / Фото Viva