В новогоднюю ночь даже стоит пробовать что-то новое и смелое, демонстрируя уже с первого дня года свою готовность к изменениям и перевоплощениям, пишет Viva. Готовясь к Новому году 2025, советуем сделать красивый макияж со стрелками, с добавлением блесток и стразов или нарисовать невероятные smoky eyes, которые подчеркнут взгляд.

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Чтобы понять, какой макияж стоит делать в новогоднюю ночь – воспользуйтесь нашей подсказкой, которая поможет идеально завершить образ.

Монохромный макияж

Попробуйте создать макияж одной палитры оттенка губ и глаз. Монохромный вариант макияжа идеально смотрится для новогоднего макияжа. Модный мономакияж состоит из бежевых и розовых оттенков, впрочем можно добавить яркого красного или лавандового цвета.

Лучше всего макияж делать под цвет наряда. Выглядеть тогда ваш образ будет не только гармонично, но и эффектно и стильно.

Эффектный макияж на Новый год 2025
Красивый макияж на Новый год 2025 / Фото Viva

Макияж в арабском стиле

Попробуйте в новогоднюю ночь сделать насыщенный макияж с ярким акцентом на глазах, который считается одним из самых популярных вариантов. Для арабского макияжа используют большое количество косметики, которая маскирует все неровности и недостатки лица.

Новогодний макияж в этом стиле состоит из smoky eyes, комбинированных стрелок и густых наращенных ресниц. Для губ используют нейтральные нюдовые оттенки помады.

Эффектный макияж на Новый год 2025
Эффектный макияж на Новый год 2025 / Фото Viva

Макияж с длинными стрелками

Лисий взгляд всегда выглядит невероятно проницательно и эффектно. Длинная стрелка всегда остается в моде и завершит любой новогодний макияж. Изящные удлиненные стрелки прекрасно смотрятся и без теней, впрочем перламутровые или золотистые тени подойдут идеально.

Эффектный макияж на Новый год 2025
Красивый макияж на Новый год 2025 / Фото Viva

Макияж в стиле нюд

Естественный макияж всегда будет в тренде, поэтому выбирайте нюдовые тона для создания макияжа. Нежный нюдовый макияж будет прекрасно смотреться со слегка растушеванной классической стрелкой.

Эффектный макияж на Новый год 2025 Эффектный макияж на Новый год 2025
Эффектный макияж на Новый год 2025 / Фото Viva

Макияж со стразами

Блестки или глиттер добавляют макияжу особого, роскошного эффекта. Такой макияж в новогоднюю ночь выглядит довольно эффектно и неповторимо, поэтому экспериментируйте и создавайте что-то интересное для себя.

Эффектный макияж на Новый год 2025 Эффектный макияж на Новый год 2025
Красивый макияж на Новый год 2025 / Фото Viva