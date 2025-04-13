Не використовуйте білий олівець для очей: замініть його цим

В соцмережах завірусився новий тренд макіяжу – білий олівець під очі. Як показує практика, підходить він далеко не всім.

За допомогою білого олівця дівчата хочуть підкреслити очі. Також цей прийом нібито дозволяє зробити погляд виразнішим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Чи варто використовувати білий олівець в макіяжі

Потрібно зауважити, що це не нова техніка. Візажисти її використовують доволі давно.

Білий олівець наноситься на слизову таким чином, щоб вийшов легкий контур внизу ока.

Безумовно білий олівець виділяє очі і підкреслює їх глибину. Однак інколи він аж занадто контрастний. Саме тому дівчата шукають йому альтернативу. В такому разі, білий олівець потрібно замінити бежевим.

Які переваги використання бежевого олівця:

він виглядає натурально;

його легше наносити, адже невеликі погрішності не будуть помітні;

не створюється додатковий акцент у макіяжі.

Лайфхак! Гелевий олівець тримається на слизовій найкраще. Проте є імовірність, що вам просто не підходить цей косметичний засіб. Саме тому будь-який олівець і не тримається на слизовій.