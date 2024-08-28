Ніжний та природний: ідеї макіяжу для школи на перше вересня

Перше вересня – це святковий день, у який хочеться виглядати бездоганно. І звичайно, без гарного макіяжу тут не обійтися.

Як нафарбуватися стильно та доречно для школи, але при цьому виглядати приголомшливо, читайте на Lady 24.

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Натуральний і блискучий макіяж

Сяйва у свято багато не буває, тому не варто боятися скористатися хайлайтером та блискучими тінями. А ще можна додати базу під макіяж із вологим фінішем, яка створить додатковий блиск. Такий макіяж точно буде актуальним і цілком пасуватиме для школи.

Як виглядає блискучий макіяж: дивіться фото

Макіяж з акцентом на губи

Яскраві губи та мінімальний макіяж очей – завжди гарний вибір. Деякі фарбуються лише помадою, залишаючи все обличчя голим. Але можна також додати трохи тону чи консилера, виділити брови, нафарбувати вії, щоб образ вийшов максимально святковим.

Макіяж з яскравими губами: дивіться фото

Макіяж бізнеследі

У компаніях із суворим дрес-кодом зазвичай роблять стриманий макіяж, що передбачає рівний тон шкіри, трохи рум'ян і помади, нюдові тіні, туш і підкреслені брови. Цей легкий та природний вигляд відмінно підійде і для школи.

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Стриманий макіяж: дивіться фото

З кольоровим акцентом на очах

Акцент на очі – це чи не найпопулярніший спосіб зробити нудний макіяж справді оригінальним. Додайте до звичайного нюдового образу кілька крапель блискіток або кольорових тіней, і він засяє новими фарбами без зайвих зусиль.

Кольоровий акцент на очах: дивіться фото

Корейський макіяж

Класичний макіяж кореянок із розтушованим тинтом на губах, рум'яними щоками та тонкими стрілками відмінно підходить на всі випадки життя.

Корейський макіяж: дивіться фото

І так, навіть на заняттях у школі чи на лінійці з нагоди першого вересня він виглядатиме органічно та не залишить без уваги.