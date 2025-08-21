З розвитком сезонних тенденцій манікюру певні відтінки продовжують зберігати свою популярність. Цього літа один конкретний колір привернув увагу б'юті-експертів і став фаворитом серед жінок старше 50 років.

У чому ж секрет кольору "rosewater", який вже охрестили справжнім еліксиром молодості для рук, розповідає 24 Канал з посиланням на Parade.

Який відтінок нігтів ідеально підходить жінкам 50+?

Тенденція манікюру "рожева вода", яка зародилася в Південній Кореї, швидко завоювала визнання у всьому світі завдяки своїй елегантності та невибагливості в догляді. Характеризується ніжними відтінками, такими як блідо-рожевий, червонуватий і бузковий, цей стиль манікюру також може бути доповнений блискітками для більшої вишуканості.

Часто звані "манікюром без манікюру", нігті кольору рожевої води – це відполірований вигляд без надмірного кольору та прикрас. Цей стриманий тренд привернув увагу модних ентузіастів, особливо серед людей більш зрілого віку.



Цей манікюр став хітом літа-2025 / Фото Pinterest

Однією з ключових переваг такого манікюру є його здатність підкреслювати природну красу, забезпечуючи при цьому доглянутий вигляд рук.

Крім того, універсальність рожевих відтінків робить його доречним доповненням до найрізноманітніших нарядів – від класичного офісного вбрання до вишуканих вечірніх суконь.

Обираючи цей тренд "розкішного мінімалізму", ви не лише залишаєтеся стильно актуальними, але й отримуєте додаткову перевагу у вигляді тонкого омолоджувального ефекту.

