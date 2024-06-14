Несподіваний тренд літа 2024: ідеї манікюру "Black Aura"

Хоча чорний манікюр може виглядати шикарно, зазвичай це не перший колір, який приходить на думку для літнього дизайну. Однак цього року правила змінюються.

Як виглядає трендовий манікюр літа 2024 "Black Aura" та які ідеї подібних нігтів можна втілити, розповідаємо далі.

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Кілька аур

Хоча традиційно ідея дизайну полягає у плавному переході двох кольорів лаку від центру до країв, немає причин відмовлятися від більшої кількості відтінків. Для цього спробуйте зробити кілька кіл аури навколо нігтя. Це допоможе зробити манікюр більш веселим для літа, особливо якщо використати не найтемніші кольори.

Як виглядає дизайн: дивіться фото

Аура з аксесуарами

Ще один спосіб прикрасити традиційний манікюр з чорною аурою – це додати аксесуари. Перли, стрази, банти чи сердечка точно зроблять його більш різноманітним.

Манікюр з аксесуарами: дивіться фото

Прозора аура

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Додати унікальності нігтям можна, поєднавши два популярні дизайни: "black aura" та "clear nails". Один зі способів досягти такого результату – використати напівпрозору чорну пудру та нанести темну ауру зверху. Дизайн можна зробити ще цікавішим, додавши кілька металевих акцентів.

Прозора аура: дивіться фото

Кольорова аура

Чорний – не найтрадиційніший літній колір нігтів, але такий дизайн усе змінює. Якщо є бажання зробити не надто темні нігті, спробуйте класичний вигляд аури з одним яскравим відтінком посередині.

Кольорова аура: дивіться відео

Обрати можна щось на кшталт рожевого або жовтого, які ідеально пасують для літніх днів.