Стильно й патріотично: ідеї манікюру до Дня Незалежності

Напередодні Дня Незалежності чимало людей хочуть підкреслити свою національну ідентичність. Для цього можна створити ефектний образ з вишиванкою чи зробити патріотичний манікюр.

Дизайн не обов'язково має бути у жовто-блакитних відтінках. Ідеї стильного нейл-арту до Дня Незалежності – далі у добірці Lady 24.

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Манікюр до Дня Незалежності

Одним з найпростіших патріотичних дизайнів, які можна повторити до Дня Незалежності, є поєднання жовтого та блакитного кольорів. Так, три нігті можна пофарбувати одним кольором, а інші – у блакитний. Таке поєднання має стильний та святковий вигляд.

Патріотичний дизайн до Дня Незалежності: дивіться фото

До слова, поєднати жовтий та блакитний кольори можна й у манікюрі, виконаному у техніці омбре. Такий нейл-арт більш стриманий і пасуватиме не лише до свята. Манікюр можна доповнити й іншими декоративними елементами.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Манікюр-омбре до Дня Незалежності: дивіться фото

Омбре у жовто-блакитних відтінках: дивіться фото

Манікюр-омбре з гербом України: дивіться фото

Дуже стильний вигляд має манікюр, у якому поєднуються різні техніки. Так, техніку омбре можна зробити на одному нігті, а доповнення вишиванкою зробить манікюр неймовірно гарним.

Манікюр-омбре з вишиванкою: дивіться фото

Прихильниці незвичайних та сміливих дизайнів можуть експериментувати з різними техніками та дизайнами. День Незалежності – це гарний привід втілити свої найсміливіші ідеї.

Ефектний манікюр до Дня Незалежності: дивіться фото

Стильний патріотичний дизайн: дивіться фото

До слова, патріотичним можна зробити навіть французький манікюр. Для цього кінчик нігтя потрібно пофарбувати не білим, а жовтим і блакитним лаком.

Ідея френч-манікюру до Дня Незалежності: дивіться фото

Французький манікюр у жовто-блакитних відтінках: дивіться фото

Прихильниці мінімалістичного манікюру до Дня Незалежності також можуть зробити патріотичний дизайн. До прикладу, до базового нюдового відтінку можна додати квіточку чи блискітки.

Мінімалістичний дизайн з квіткою: дивіться фото

Мінімалістичний патріотичний дизайн: дивіться фото

До Дня Незалежності необов'язково робити манікюр саме у синьо-жовтих кольорах. Можна обрати один відтінок і поєднати його з національною символікою. До прикладу, стильний вигляд має манікюр з маками.

Жовтий манікюр з маками: дивіться фото

До Дня Незалежності можна зробити й манікюр-вишиванку. Такий дизайн має сміливий вигляд, а манікюр – точно не залишиться непоміченим.

Манікюр-вишиванка: дивіться фото

Стильний манікюр-вишиванка: дивіться відео

Загалом, до національного свята можна зробити ще безліч дизайнів. Нейл-арт з горлицею, національні мотиви, розпис чи вишиванка стануть гарним доповненням образу до Дня Незалежності.