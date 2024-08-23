Дизайн не обязательно должен быть в желто-голубых оттенках. Идеи стильного нейл-арта ко Дню Независимости – далее в подборке Lady 24.

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Маникюр ко Дню Независимости

Одним из самых простых патриотических дизайнов, которые можно повторить ко Дню Независимости, является сочетание желтого и голубого цветов. Так, три ногтя можно покрасить одним цветом, а другие – в голубой. Такое сочетание имеет стильный и праздничный вид.

Патриотический дизайн ко Дню Независимости: смотрите фото

К слову, совместить желтый и голубой цвета можно и в маникюре, выполненном в технике омбре. Такой нейл-арт более сдержанный и подойдет не только к празднику. Маникюр можно дополнить и другими декоративными элементами.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Маникюр-омбре ко Дню Независимости: смотрите фото

Омбре в желто-голубых оттенках: смотрите фото

Маникюр-омбре с гербом Украины: смотрите фото

Очень стильный вид имеет маникюр, в котором сочетаются различные техники. Так, технику омбре можно сделать на одном ногте, а дополнение вышиванкой сделает маникюр невероятно красивым.

Маникюр-омбре с вышивкой: смотрите фото

Поклонницы необычных и смелых дизайнов могут экспериментировать с различными техниками и дизайнами. День Независимости – это хороший повод воплотить свои самые смелые идеи.

Эффектный маникюр ко Дню Независимости: смотрите фото

Стильный патриотический дизайн: смотрите фото

К слову, патриотическим можно сделать даже французский маникюр. Для этого кончик ногтя нужно покрасить не белым, а желтым и голубым лаком.

Идея френч-маникюра ко Дню Независимости: смотрите фото

Французский маникюр в желто-голубых оттенках: смотрите фото

Поклонницы минималистичного маникюра ко Дню Независимости также могут сделать патриотический дизайн. К примеру, к базовому нюдовому оттенку можно добавить цветочек или блестки.

Минималистичный дизайн с цветком: смотрите фото

Минималистичный патриотический дизайн: смотрите фото

Ко Дню Независимости необязательно делать маникюр именно в сине-желтых цветах. Можно выбрать один оттенок и совместить его с национальной символикой. К примеру, стильный вид имеет маникюр с маками.

Желтый маникюр с маками: смотрите фото

Ко Дню Независимости можно сделать и маникюр-вышиванку. Такой дизайн имеет смелый вид, а маникюр – точно не останется незамеченным.

Маникюр-вышиванка: смотрите фото

Стильный маникюр-вышиванка: смотрите видео

В общем, к национальному празднику можно сделать еще множество дизайнов. Нейл-арт с горлицей, национальные мотивы, роспись или вышиванка станут хорошим дополнением образа ко Дню Независимости.