Який манікюр робити жінкам після 50 років: кольори, які зроблять руки молодшими

Ми вже знайомі з тим, що є певний одяг, який дозволяє старшим жінкам виглядати молодшими. Це ж стосується й лаку на руках. Експерти зібрали кілька кольорів, які найкраще пасують на нігтях старших жінок.

Найперше, що треба знати, то це те, що однотонне покриття лаку завжди буде виглядати набагато елегантніше, ніж дивні візерунки чи незвичні дизайни, пише Lady 24.

Зверніть увагу Забудьте про нього: який манікюр вже ніхто не робить роками

Щоб виглядати досконало, жінкам дуже важливо дбати за собою. Втім після 50 років шкіра виглядає помітно поморщеною, а вік можуть видавати вени. Для того, щоб руки мали молодший вигляд, радимо фарбувати їх кількома кольорами.

Червоний

Не бійтеся в старшому віці носити червоний манікюр. Класичний відтінок пасує всім, а у 50-річному чи ще старшому віці лише підкреслить те, що ви сучасна й хочете мати стильний та модний вигляд. Яскравий відтінок відволікає увагу від будь-яких плям на шкірі.



Манікюр, який підходить для старших / Фото Pinterest

Бордовий

Цієї осені бордовий колір є надзвичайно популярним в одязі, тож його можна замінити, якщо не хочете дуже яскравий червоний манікюр. Однак цей колір підкреслює худорлявість рук, тому жінкам з худими пальцями варто бути обережними.



Манікюр, який підходить для старших / Фото Pinterest

Білий

Якщо ви правильно доглядаєте за руками, то спробуйте зробити білий чи молочний манікюр. Він виглядає дорого, з певною ноткою шику, тож ідеально підійде для жінок старшого віку.



Манікюр, який підходить для старших / Фото Pinterest

Нейтральний відтінок

Безбарвні нігті або з легким нюдовим відтінком завжди будуть в моді – чи для молодих дівчат, чи для старших жінок. Такий манікюр чудово підійде під будь-який образ. Також можете зробити ніжний французький манікюр, який є класикою.



Манікюр, який підходить для старших / Фото Pinterest

Окрім манікюру, жінкам старшого віку варто ретельно доглядати за нігтями: робити живильні ванночки, змащувати кремом та прибирати чи мити посуд в гумових рукавичках, щоб хімічні речовини не мали згубного впливу на шкіру.