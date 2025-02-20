Скільки часу не можна мочити нігті після гель лаку

Багато жінок регулярно покривають нігті гель-лаком. Завдяки цьому, їхні ручки виглядають доглянуто майже без жодних зусиль протягом 2 – 3 тижнів.

Про покриття гелем є багато міфів. Зокрема, деякі вважають, що після такого манікюру протягом довгого часу не можна мочити руки, пише 24 Канал.

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Яку кількість часу не можна мочити руки після покриття гелем

Думки щодо цього питання серед майстрів різняться. Аби покриття трималось довше, варто дотримуватись таких правил:

Майстри рекомендують не мочити нігті протягом перших 2 – 4 години після нанесення гелю. Це дозволяє лаку повністю засохнути та закріпитися, що зменшує ризик його відшарування або пошкодження.

після нанесення гелю. Це дозволяє лаку повністю засохнути та закріпитися, що зменшує ризик його відшарування або пошкодження. Протягом перших декількох днів чи принаймні першої доби бажано не піддавати нігті тривалому впливу води або хімічних засобів.



Як зробити так, аби манікюр носився довше / Фото Pexels

Зверніть увагу! При прибиранні потрібно завжди використовувати рукавички, аби тривалий контакт з хімією не призвів до відшарування покриття.

Як зробити так, аби гель-лак носився довше

Регулярно зволожуйте руки за допомогою крему. Не наносьте покриття на пошкоджені нігті. Своєчасно реагуйте на відслойки та тріщини, краще позапланово звернутись до майстра, аби "поремонтувати" ніготь.



Що робити, аби гель-лак виглядав добре після декількох тижнів носки / Фото Pexels