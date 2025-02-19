Потрібно розуміти, що поганий стан волосся може бути пов'язаний з проблемами зі здоров'ям. Тому першочергово варто виключити цей фактор, пише 24 Канал.
Читайте також Найкрасивіші босоніжки на весну 2025 – цікаві фасони, які захочуть всі дівчата
5 правил якісного догляду за волоссям
- Використовувати косметику доцільно
Не потрібно намагатися за допомогою косметики розв'язувати глибинну проблему. Наприклад, якщо у вас сухі кінчики – їх потрібно обрізати. За допомогою масок, бальзамів і олійок ви не зможете повернути волосся до "здорового стану", якщо воно уже сильно пошкоджене.
Сильне, блискуче і здорове волосся – основа будь-якого стильного образу. Доглядові продукти бренду FORTESSE забезпечують максимальний догляд, даруючи локонам міцність та природне сяйво. Дозволь собі бути у тренді в будь-який сезон разом з FORTESSE!
- Дотримуйтесь "правильного" способу життя
Слідкуйте за режим і правильно харчуйтесь, а також постарайтесь відмовитись від шкідливих звичок.
Які засоби для волосся варто придбати / Фото Pexels
Своєчасно виявляйте те, чого вашому організму недостатньо. Зокрема, правильно підібрані вітаміни можуть позитивно вплинути на ваше самопочуття, стан шкіри та волосся.
- Підбирайте косметику правильно
Підбирайте домашній догляд за волоссям з урахуванням ваших індивідуальних потреб. Не варто використовувати те, що допомагає вашій мамі чи подрузі. Зверніть увагу на структуру вашого волосся, його особливості та потреби.
- Зволожуйте волосся
Як покращити стан волосся вдома / Фото Pexels
Наносьте бальзам після кожного миття. Уникайте потрапляння на корені. Бальзам потрібно наносити саме на довжину.
- Захищайте волосся
На волосся потрібно наносити термозахист навіть якщо ви не будете його укладати плойкою. Не варто недооцінювати сонце. Сонячні промені також можуть сушити волосся.