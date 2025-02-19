Нужно понимать, что плохое состояние волос может быть связано с проблемами со здоровьем. Поэтому в первую очередь стоит исключить этот фактор, пишет 24 Канал.

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5 правил качественного ухода за волосами

Использовать косметику целесообразно

Не нужно пытаться с помощью косметики решать глубинную проблему. Например, если у вас сухие кончики – их нужно обрезать. С помощью масок, бальзамов и масел вы не сможете вернуть волосы к "здоровому состоянию", если они уже сильно повреждены.

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Придерживайтесь "правильного" образа жизни

Следите за режим и правильно питайтесь, а также постарайтесь отказаться от вредных привычек.

Какие средства для волос стоит приобрести / Фото Pexels

Своевременно выявляйте то, чего вашему организму недостаточно. В частности, правильно подобранные витамины могут положительно повлиять на ваше самочувствие, состояние кожи и волос.

Подбирайте косметику правильно

Подбирайте домашний уход за волосами с учетом ваших индивидуальных потребностей. Не стоит использовать то, что помогает вашей маме или подруге. Обратите внимание на структуру ваших волос, его особенности и потребности.

Увлажняйте волосы



Как улучшить состояние волос дома / Фото Pexels

Наносите бальзам после каждого мытья. Избегайте попадания на корни. Бальзам нужно наносить именно на длину.

Защищайте волосы

На волосы нужно наносить термозащиту даже если вы не будете их укладывать плойкой. Не стоит недооценивать солнце. Солнечные лучи также могут сушить волосы.