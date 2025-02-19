Нужно понимать, что плохое состояние волос может быть связано с проблемами со здоровьем. Поэтому в первую очередь стоит исключить этот фактор, пишет 24 Канал.
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5 правил качественного ухода за волосами
- Использовать косметику целесообразно
Не нужно пытаться с помощью косметики решать глубинную проблему. Например, если у вас сухие кончики – их нужно обрезать. С помощью масок, бальзамов и масел вы не сможете вернуть волосы к "здоровому состоянию", если они уже сильно повреждены.
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- Придерживайтесь "правильного" образа жизни
Следите за режим и правильно питайтесь, а также постарайтесь отказаться от вредных привычек.
Какие средства для волос стоит приобрести / Фото Pexels
Своевременно выявляйте то, чего вашему организму недостаточно. В частности, правильно подобранные витамины могут положительно повлиять на ваше самочувствие, состояние кожи и волос.
- Подбирайте косметику правильно
Подбирайте домашний уход за волосами с учетом ваших индивидуальных потребностей. Не стоит использовать то, что помогает вашей маме или подруге. Обратите внимание на структуру ваших волос, его особенности и потребности.
- Увлажняйте волосы
Как улучшить состояние волос дома / Фото Pexels
Наносите бальзам после каждого мытья. Избегайте попадания на корни. Бальзам нужно наносить именно на длину.
- Защищайте волосы
На волосы нужно наносить термозащиту даже если вы не будете их укладывать плойкой. Не стоит недооценивать солнце. Солнечные лучи также могут сушить волосы.