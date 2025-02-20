Сколько времени нельзя мочить ногти после гель лака

Многие женщины регулярно покрывают ногти гель-лаком. Благодаря этому, их ручки выглядят ухоженно почти без всяких усилий в течение 2–3 недель.

О покрытии гелем есть много мифов. В частности, некоторые считают, что после такого маникюра в течение долгого времени нельзя мочить руки, пишет 24 Канал.

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Какое количество времени нельзя мочить руки после покрытия гелем

Мнения по этому вопросу среди мастеров разнятся. Чтобы покрытие держалось дольше, стоит придерживаться таких правил:

Мастера рекомендуют не мочить ногти в течение первых 2 – 4 часа после нанесения геля. Это позволяет лаку полностью засохнуть и закрепиться, что уменьшает риск его отслоения или повреждения.

после нанесения геля. Это позволяет лаку полностью засохнуть и закрепиться, что уменьшает риск его отслоения или повреждения. В течение первых нескольких дней или хотя бы первых суток желательно не подвергать ногти длительному воздействию воды или химических средств.



Как сделать так, чтобы маникюр носился дольше / Фото Pexels

Обратите внимание! При уборке нужно всегда использовать перчатки, чтобы длительный контакт с химией не привел к отслоению покрытия.

Как сделать так, чтобы гель-лак носился дольше

Регулярно увлажняйте руки с помощью крема. Не наносите покрытие на поврежденные ногти. Своевременно реагируйте на отслойки и трещины, лучше внепланово обратиться к мастеру, чтобы "отремонтировать" ноготь.



Что делать, чтобы гель-лак выглядел хорошо после нескольких недель носки / Фото Pexels